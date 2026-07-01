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Gill era Muto, ora è Santo! Chilavert, zitto

Il Paraguay festeggia gli eroi nazionali. Il portierone criticato dal famoso connazionale: ha risposto alla grande. Ma quanti sacrifici...
Massimo Franchi
1 min
chilavertGillParaguay
Gill era Muto, ora è Santo! Chilavert, zitto© FOTO E MASTRODONATO-AG ALDO LIVE

A 90 anni dalla Guerra del Chaco, il Paraguay ha celebrato ieri con un giorno di festa nazionale, proclamato dal presidente della Repubblica Santiago Peña, i suoi nuovi eroi. Stavolta non soldati, bensì calciatori. E come rivale non l’Esercito boliviano, ma la Nazionale tedesca tetracampione del mondo. Il successo sulla Germania ai rigori ha mandato in delirio un “popolo che non s’arrende mai, un Paese orgoglioso per la vittoria della “Albirroja

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