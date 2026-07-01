Gill era Muto, ora è Santo! Chilavert, zitto

A 90 anni dalla Guerra del Chaco, il Paraguay ha celebrato ieri con un giorno di festa nazionale, proclamato dal presidente della Repubblica Santiago Peña, i suoi nuovi eroi. Stavolta non soldati, bensì calciatori. E come rivale non l’Esercito boliviano, ma la Nazionale tedesca tetracampione del mondo. Il successo sulla Germania ai rigori ha mandato in delirio un “popolo che non s’arrende mai, un Paese orgoglioso per la vittoria della “Albirroja