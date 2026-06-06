Colpi in faccia, spintoni e rosso diretto: follia Leao nel test Portogallo

Continua il momento no di Rafa Leao . L'attaccante del Milan e della nazionale portoghese è stato espulso nel recupero del primo tempo dell'amichevole della selezione di Roberto Martinez contro il Cile , a pochi giorni dall'esordio al Mondiale , in programma il 17 giugno alle 19 contro il Congo. Leao - che di recente ha ammesso di volere nuove sfide dopo una lunga esperienza in rossonero - è stato protagonista di un acceso confronto in campo con il cileno Roman, anche lui espulso.

Cosa è successo

L'attaccante rossonero è intervenuto a difesa del compagno Joao Cancelo dopo un intervento falloso sulla linea di fondo; nel clamoroso parapiglia Leao è venuto alle mani con Ivan Roman. Entrambi sono stati espulsi. Il Portogallo ha poi vinto 2-1 con i gol nella ripresa di Goncalo Guedes e Bruno Fernandes, per i cileni gol di Lucas Cepeda.