Ronaldo stecca, Henry durissimo: "Non devi segnare tu! Se in quel caso..."

Il Mondiale è appena iniziato, ma attorno al Portogallo è già esploso un caso che porta inevitabilmente a un solo nome: Cristiano Ronaldo. Il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo ha lasciato più di qualche interrogativo sulla squadra di Roberto Martinez e, soprattutto, sul ruolo che il fuoriclasse lusitano continua a ricoprire all'interno della nazionale. Se da un lato il suo carisma e la sua esperienza restano punti di riferimento imprescindibili, dall'altro cresce il dibattito su quanto il Portogallo riesca ancora a esprimere il proprio enorme potenziale offensivo con un sistema di gioco costruito attorno a CR7. A riaccendere la discussione sono state le parole di Thierry Henry , che dagli studi televisivi di Fox Sports ha analizzato un episodio della ripresa diventato rapidamente virale e simbolo delle critiche rivolte al capitano portoghese.

Henry attacca Ronaldo: le parole e il motivo

L'azione incriminata si p sviluppata nel secondo tempo, quando il risultato era ancora fermo sull'1-1. Conceicao ha sfondato sulla fascia e ha servito un pallone invitante al centro dell'area per Bruno Fernandes, pronto a concludere da posizione favorevole. In quel momento Ronaldo si è inserito sulla traiettoria nel tentativo di finalizzare personalmente l'azione, senza però riuscire a trovare la porta. Una scelta che, secondo Henry, ha finito per complicare una situazione che sembrava estremamente favorevole per il Portogallo: "Vuole segnare a tutti i costi, si mette sulla linea di Bruno Fernandes. Se fosse andato ad occupare l'area piccola avrebbe attirato i difensori, lasciando al compagno un'occasione praticamente già fatta". L'ex attaccante francese è stato ancora più diretto: "La squadra ha bisogno di segnare, non tu. In quella situazione due giocatori portoghesi hanno attaccato lo stesso spazio e per i difensori è diventato tutto più semplice". Un giudizio destinato a far discutere, soprattutto perché arriva da una delle voci più autorevoli del panorama calcistico internazionale.

Il Portogallo può ancora dipendere da CR7?

Il dibattito si intreccia inevitabilmente con i numeri. A 41 anni Ronaldo continua a essere una colonna della nazionale portoghese e Roberto Martinez non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare al suo capitano. Tuttavia, il dato emerso dopo la sfida con la RD Congo è significativo: il cinque volte Pallone d'Oro è arrivato a dieci partite consecutive tra Mondiali ed Europei senza trovare la via del gol. Una statistica sorprendente per il miglior marcatore nella storia del Portogallo, autore di 143 reti in nazionale. Le prossime partite contro Uzbekistan e Colombia rappresenteranno un banco di prova importante sia per la squadra sia per CR7, chiamato a rispondere sul campo alle critiche. La questione resta aperta: il fuoriclasse portoghese è ancora il trascinatore di sempre o il Portogallo deve iniziare a immaginare un futuro meno dipendente dalla sua presenza?