Cristiano Ronaldo come Messi ai Mondiali in una particolare statistica: la coincidenza è clamorosa!

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. L'attaccante del Portogallo ha sbloccato il risultato del match contro l'Uzbekistan al 6' con una grande girata di destro su assist di Cancelo e poi ha trovato anche la doppietta. Il primo gol 'iridato' di CR7 risale al 17 giugno 2006, quando realizzò una delle due reti del Portogallo contro l'Iran. Nel 2010 altra singola rete, in occasione del 7-0 sulla Corea del Nord, mentre quattro anni dopo in Brasile andò a segno nella vittoria per 2-1 sul Ghana che però non impedì l'eliminazione del Portogallo. Il miglior mondiale a livello realizzativo di CR7 resta quello del 2018, con la tripletta nel 3-3 contro la Spagna e il gol vittoria sul Marocco, mentre nel 2022 in Qatar, realizzando il rigore contro il Ghana (successo lusitano per 3-2) era già diventato il primo giocatore in assoluto a segnare in cinque edizioni della Coppa del Mondo. Record eguagliato poi da Messi e di nuovo battuto oggi da CR7.