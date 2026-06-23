Super Cristiano Ronaldo, prima la frase in mondovisione e poi l'intervista show: "Sono 23 anni che..."

Il Portogallo spazza via la delusione del pari contro la Repubblica Democratica del Congo e travolge l'Uzbekistan per 5-0 . Grande protagonista Cristiano Ronaldo , tra i più criticati dopo la prima gara, autore di una doppietta nel primo tempo. Risultato rotondo in cui a prendersi la scena è stato proprio il fuoriclasse portoghese, il quale al termine della gara è stato inquadrato sorridente, apparendo decisamente soddisfatto della prestazione di cui si è reso protagonista. L'ex Juventus ha infatti affermato: "Sono tornato, sono tornato!" di fronte alle telecamere, spedendo dritta nel dimenticatoio la prestazione messa in mostra contro la Repubblica Ceca. Cristiano Ronaldo ha poi rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match vinto contro l'Uzbekistan.

Cristiano Ronaldo: "Rispondo alle critiche da 23 anni"

"È 23 anni che rispondo così alle critiche. Sono felice dei miei record ma la cosa più importante è la squadra. Sono obiettivi piacevoli da raggiungere, ma preferisco quelli del gruppo". Queste le parole di Cristiano Ronaldo al termine della vittoria del Portogallo sull'Uzbekistan. "Abbiamo vissuto una settimana non semplice. Ma siamo giocatori che lavorano bene insieme", ha spiegato CR7, autore di una doppietta che gli ha permesso di diventare il primo giocatore a segnare in sei edizioni del Mondiale.

L'ex attaccante della Juventus ha poi proseguito: "So che chi lavora sodo, Dio lo aiuta. È stata una settimana dura, buia, iniziata come se mi fossi ritirato dal calcio. Ma ho resistito come resisto sempre perché credo nel lavoro più che nel calcio. È stata dura, devo ammetterlo, ma siamo tornati indietro." E sulla frase davanti alle telecamere: "Perché ho detto "sono tornato"? Così la gente non lo dimentica".

Martinez: "Si sono sbloccate le nostre stelle"

"Siamo qui per crescere, è stata una risposta importante. Sono molto felice per il risultato e per il fatto che si sono sbloccate le nostre stelle". Queste le parole di Roberto Martinez al termine della vittoria del Portogallo sull'Uzbekistan. "Non voglio parlare di singoli. Sfrutterò ancora Joao Felix, ha un potenziale enorme. Per Ronaldo era solo questione di tempo", ha aggiunto il tecnico portoghese sull'ex attaccante del Milan, attualmente in forza all'Al-Nassr.

Cannavaro: "Differenza troppo ampia. Cinque reti sono..."

"Mi dispiace per i giocatori, ma la differenza è stata troppo ampia. Quando concedi gol così presto diventa molto difficile, ma stiamo facendo anche buone cose. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ma 5 reti subite oggi sono troppe". Così Fabio Cannavaro dopo la sconfitta del suo Uzbekistan. "Sapevo l'emozione che i ragazzi potevano avere nei primi minuti, ho cercato di far capire l'importanza di partire bene, ma contro il Portogallo non è facile - ha proseguito il ct -. Peccato per il gol annullato, ci poteva dare una marcia in più. C'è troppa differenza, abbiamo commesso anche degli errori ingenui. È un peccato, ma è anche vero che nelle prime due partite del Mondiale abbiamo incontrato Colombia e Portogallo, che sono tra le prime 20 al mondo". "Per me è un'esperienza fantastica e così per i ragazzi, poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e lì cercheremo di fare qualcosa di diverso: dopo aver giocato la Coppa del mondo, valori ed esperienza potranno fare la differenza", ha concluso Cannavaro.