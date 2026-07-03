Ronaldo, il ricordo toccante per Diogo Jota: "Per lui, con il cuore". Poi fa chiarezza sul futuro

Ci sono vittorie che valgono molto più di una qualificazione. Vittorie che si trasformano in un abbraccio collettivo, in un ricordo che attraversa il tempo e unisce un intero Paese. A un anno dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, il Portogallo ha vissuto una serata carica di emozioni : il successo contro la Croazia ai sedicesimi del Mondiale è diventato il modo più bello per rendere omaggio a uno dei protagonisti più amati della nazionale lusitana. Al termine della gara, l'intero gruppo ha dedicato un pensiero al compagno scomparso. Cristiano Ronaldo, visibilmente emozionato, ha alzato gli indici al cielo, prima di unirsi ai compagni per una foto con la maglia numero 21 , quello dell'attaccante portoghese scomparso il 3 luglio 2025.

Il ricordo di Cristiano Ronaldo: "Volevamo vincere anche per lui"

"È stata una gioia enorme, perché era un omaggio a Diogo Jota per ciò che è successo. Doveva essere un giorno speciale. È diventato un giorno speciale perché abbiamo vinto e ci siamo qualificati al turno successivo, che era ciò che volevamo. Siamo riusciti a rendergli omaggio nel modo migliore, che era ciò che volevamo dal profondo del cuore", ha dichiarato Cristiano Ronaldo al termine della partita.

Il cinque volte Pallone d'Oro ha poi ribadito quanto la squadra avesse un obiettivo che andava oltre il semplice passaggio del turno: "Ora bisognerà riposare bene. Sappiamo che sarà una battaglia (contro la Spagna ndr), ma era quello che volevamo: passare il turno. Poco a poco credo che la squadra stia migliorando, abbiamo fatto una buona partita. Volevamo rendergli omaggio nel modo migliore, tutti sanno come, proprio un anno fa, ci ha lasciati. Volevamo vincere anche per lui e dedicargli questa vittoria, con il cuore".

Il gesto della squadra e il futuro di CR7

Il 3 luglio resterà per sempre una data indelebile nella storia del calcio portoghese. Per questo il successo contro la Croazia ha assunto un significato ancora più profondo: non solo una qualificazione al turno successivo, ma anche il tributo di una squadra che continua a portare nel cuore uno dei suoi compagni più amati. Il gesto di Ronaldo con gli indici rivolti al cielo e la foto di tutto il gruppo con la maglia numero 21 hanno rappresentato il momento più toccante della serata, un omaggio spontaneo e sentito a Diogo Jota. Ronaldo, infine, ha preferito rinviare ogni discorso sul proprio futuro: "Non è ciò che conta in questo momento, ne parlerò più tardi e avrò tempo a sufficienza, sia dopo una vittoria che dopo una sconfitta. Parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la mia decisione nel modo che riterrò più opportuno". Ma, almeno per una notte, il futuro è passato in secondo piano. La scena è stata tutta per Diogo Jota, ricordato con una vittoria, un gesto verso il cielo e una maglia numero 21 stretta da un'intera squadra che non lo dimenticherà mai.