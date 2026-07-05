"Mi ritiro quando...", Ronaldo show in conferenza: "So che non ti piaccio, fammi una bella domanda"

Prima della sfida degli ottavi di finale del Mondiale tra Spagna e Portogallo, in programma a Dallas, è stato Cristiano Ronaldo a presentarsi davanti ai giornalisti insieme al commissario tecnico Roberto Marti­nez. Un appuntamento molto atteso, non solo per il valore della sfida, ma anche perché potrebbe essere l'ultimo Mondiale dell'attaccante portoghese. "Questo Mondiale sta essendo un'esperienza bella - ha detto Ronaldo -. Non è facile per nessuno. Basta vedere le squadre che sono state eliminate. Però vedo la squadra tranquilla. Domani affrontiamo una squadra molto difficile, ma siamo preparati". Sul tema del possibile ultimo Mondiale, il numero 7 ha risposto senza alimentare eccessivamente le speculazioni: "E' sempre stato così. Non cambierà. Giocando, o non giocando, avrò sempre un ruolo importante in questa nazionale. Finirò quando vorrò io. L'ultimo? Vedremo. Ma questo non è importante: la cosa importante è la partita di domani". Ronaldo ha parlato anche delle critiche ricevute durante la carriera e del rapporto con il pubblico: "Quello che ho fatto durante tutta la mia carriera è stato adattarmi continuamente ai tempi che cambiano. Dico persino 'grazie' per gli attacchi che ho subito dopo aver compiuto 40 anni. Le critiche sono ciò che ti fa crescere di più, quindi grazie a voi giornalisti, mi avete fatto crescere ancora di più. Avete cercato di uccidermi negli ultimi 23 anni, ma avrete capito che non ne valeva la pena, che era una perdita di tempo, eppure avete continuato a provarci ancora e ancora".

Il ruolo, Yamal e la Spagna

Alla domanda se il calcio gli debba qualcosa, la risposta è stata netta: "Non mi manca nulla nella vita. E' stata molto generosa con me. Spero di vivere più di 40 anni e ho imparato molto. Anche dalle critiche.Vi ringrazio per le critiche perché anche da questo ho imparato.Voglio godermi giorno per giorno". Parlando della sua posizione in campo, Ronaldo ha spiegato la differenza tra il ruolo nel Portogallo e quello nell'Al Nassr: "In nazionale non gioco come nell'Al Nassr. Gioco più vicino all'area. Quello che devo fare è metterla dentro. Bisogna rispettare l'avversario, ma ho la convinzione che domani vinceremo". L'attaccante portoghese ha mostrato rispetto per la Spagna, senza però rinunciare alla fiducia nelle possibilità del Portogallo: "Ho un affetto molto speciale per la Spagna. Ho molte cose lì. La Spagna è sempre candidata a vincere qualsiasi competizione.Teoricamente è favorita perché ha già vinto, ma domani sarà diverso. Mi piace giocare contro la Spagna perché sono sempre grandi partite. Ho la sensazione che vinceremo". Su Lamine Yamal, Ronaldo ha evitato di soffermarsi solo sul singolo talento: "La Spagna ha molto talento, non si può individualizzare. Ha generazioni molto buone ed è sempre candidata a vincere. Dobbiamo avere fede e coraggio per battere la Spagna". Poi ha aggiunto un consiglio rivolto indirettamente al giovane spagnolo: "Più sei preparato, meglio sopravviverai a una carriera lunga. Se dai retta alle critiche sei perduto. Ci sono critiche costruttive e critiche per cercare di distruggerti. Deve abituarsi se vuole avere una carriera lunga, ma deve anche concentrarsi su chi gli vuole bene".

CR7, il pensiero per Jota e il botta e risposta con il giornalista

Ronaldo ha dedicato un passaggio anche al compagno Diogo Jota, sottolineando l'unità del gruppo: "Questo è un gruppo forte. Tutti siamo uniti per Diogo Jota. Siamo molto uniti. Condividiamo molte cose. E' il Mondiale che ricorderò di più per la passione. Non so per quale motivo, ma sul piano emotivo è il miglior Mondiale. Mi sono divertito molto". Con il suo consueto tono ironico, Ronaldo ha chiuso con una battuta: "Spero che domani non sia la mia ultima partita, così potrete criticarmi ancora un po'". Inoltre, c'è stato un particolare botta e risposta con un giornalista: "Quello lì… ti sfido a fare una buona domanda, so che non ti piaccio". Il giornalista domanda: "Qual è la cosa più difficile in questo Mondiale a 41 anni?". Ronaldo: "Parlare con voi...con alcuni di voi, quelli che non mi vogliono bene". Prima di Ronaldo era intervenuto il commissario tecnico Roberto Marti­nez, che ha insistito sulla necessità di affrontare la partita con personalità: "Vogliamo vincere tutte le partite.Bisogna dare il massimo livello nel percorso che porta avanti.Siamo concentrati nel dare il meglio". Sul confronto con la Spagna, Marti­nez ha sottolineato il rispetto per l'avversario: "Rispettiamo molto la Spagna. Ha un'idea chiara, è molto forte. Entrambe le squadre sono migliori con il pallone".Il ct ha definito Spagna e Portogallo "due Paesi quasi fratelli" e ha aggiunto: "E' un peccato incontrarsi adesso, sarebbe stata una finale fantastica".