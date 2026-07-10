Jorge Jesus nuovo ct del Portogallo: l'annuncio ufficiale e il legame speciale con Cristiano Ronaldo

Il Portogallo riparte da Jorge Jesus . La sconfitta contro la Spagna , a causa del gol firmato da Mikel Merino nei minuti finali della gara valevole per gli ottavi di finale, ha sancito l'eliminazione di Cristiano Ronaldo e compagni dai Mondiali. Immediate sono arrivate le dimissioni di Roberto Martinez , che ha lasciato l'incarico di commissario tecnico . Pochi giorni dopo, il Portogallo ha annunciato il suo successore, che guiderà la Nazionale dopo aver allenato, tra le altre, Benfica e Sporting CP .

Il Portogallo annuncia Jorge Jesus

"Un nuovo viaggio inizia oggi. Benvenuto nella nazionale, Jorge Jesus". Così il Portogallo ha annunciato l'arrivo del nuovo commissario tecnico, che prende il posto del dimissionario Roberto Martinez. Il portoghese, che verrà presentato in giornata in conferenza stampa, sarà sulla panchina per i prossimi 4 anni.

Lo scorso maggio ha lasciato all'Al Nassr e l'Arabia Saudita e da oggi sarà il commissario tecnico del Portogallo fino al 30 giugno 2030. Guiderà la Nazionale prima in Nations League (vinta in due occasioni da Cristiano Ronaldo e compagni), poi ad Euro 2028 e infine ai Mondiali del 2030 che si giocheranno tra Portogallo, Spagna e Marocco.

Il legame con Cristiano Ronaldo

" È stato il mio ultimo Mondiale, sì, ma avrò tempo per pensare al resto, per stare con la mia famiglia, per non prendere decisioni affrettate e per andare avanti con la mia vita", ha dichiarato Cristiano Ronaldo dopo la partita contro la Spagna. Le lacrime e le parole dopo l'eliminazione avevano il sapore dell'addio, ma l'ex attaccante della Juventus ha un legame profondo con Jorge Jesus.

Con Cristiano Ronaldo in campo, Jorge Jesus ha vinto la Saudi Pro League con l'Al Nassr da allenatore la scorsa stagione. Chissà che la scelta del Portogallo di puntare sul settantaduenne portoghese non possa incidere anche sul futuro del cinque volte Pallone d'Oro.