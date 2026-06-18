C'è anche Nedved ai Mondiali: la leggenda Juve in tribuna ad Atlanta per Repubblica Ceca-Sudafrica

Si rivede Pavel Nedved . L'ex vicepresidente della Juventus è stato avvistato negli Stati Uniti. Il dirigente ceco è sugli spalti del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per gara, valevole per la seconda giornata del Gruppo A, della sua Repubblica Ceca contro il Sudafrica ai Mondiali del 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada.

Nedved assiste a Repubblica Ceca-Sudafrica

Non è voluto mancare per dare il proprio supporto alla sua Repubblica Ceca, lui che l'ha rappresentata, anche da capitano, in 91 partite (segnando anche 18 reti): Pavel Nedved è presente in tribuna del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per tifare la Nazionale guidata dal commissario tecnico Miroslav Koubek contro il Sudafrica.

Dopo aver perso la gara inaugurale contro la Corea del Sud per 2-1, la Repubblica Ceca spera ancora di superare la fase a gironi. È inserita nel Gruppo A, in cui è presente è presente anche il Messico, proprio la squadra con cui giocherà il prossimo 25 giugno.

Il ruolo attuale dell'ex Juve

Dopo essersi dimesso dal ruolo di vicepresidente con l'intero CdA bianconero lo scorso 29 novembre del 2022, Pavel Nedved ha lavorato per una breve parentesi all'Al Shabaab in Arabia Saudita. Dal giugno del 2025 è tornato in patria. Il cinquantatreenne è attualmente il direttore generale delle Nazionali ceche, con particolare riferimento alla Nazionale A e alla selezione Under 21.

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