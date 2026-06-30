Adams, la Scozia e la delusione Mondiale: "Questo torneo non è finito come speravamo tutti"

L'avventura della Scozia al Mondiale si è chiusa già nella fase a gironi, decisiva anche la sconfitta con il Brasile nell'ultima giornata , ma per Chè Adams resta comunque il valore di un'esperienza vissuta con grande orgoglio. L'attaccante del Torino ha affidato ai propri canali social una lunga riflessione, nella quale ha ringraziato compagni, tifosi e staff tecnico. Un messaggio carico di emozione, arrivato dopo l'eliminazione della nazionale scozzese dal torneo disputato tra Canada, Messico e Stati Uniti. Parole che raccontano il rammarico per il risultato, ma anche la soddisfazione per aver rappresentato il proprio Paese.

Il messaggio di Adams dopo l'eliminazione della Scozia

"Indossare la maglia della Scozia in un Mondiale è un qualcosa di cui sarò sempre incredibilmente orgoglioso: purtroppo questo torneo non si è concluso come tutti speravamo, abbiamo dato tutto quello che avevamo ma ci è mancato quel piccolo pezzetto". Con queste parole Adams ha aperto il suo lungo post pubblicato sui social al termine della competizione. L'attaccante granata ha voluto sottolineare il forte legame con la nazionale e il dispiacere per un cammino interrotto troppo presto. Il messaggio trasmette tutto il senso di appartenenza e la determinazione mostrata dalla squadra durante il Mondiale. Un pensiero che ha trovato subito grande attenzione tra tifosi e appassionati.

I ringraziamenti a tifosi, compagni e Steve Clarke

"Un grazie enorme a ogni singolo tifoso che ha viaggiato, che ci ha guardato da casa e che ci ha sostenuto in ogni momento, il vostro supporto non è mai passato inosservato - ha aggiunto il granata, che al Mondiale ha collezionato 147 minuti spalmati in tre presenze e zero gol all'attivo - un ringraziamento speciale a Steve Clarke (il commissario tecnico, ndr) per aver creduto in me e per avermi dato l'opportunità di vivere un sogno. Sono anche orgoglioso di aver condiviso questo viaggio con un gruppo così speciale di giocatori e di membri dello staff". Nel suo messaggio Adams ha quindi rivolto un pensiero a chi ha accompagnato la Scozia durante tutta la competizione, dai sostenitori ai compagni di squadra. Non è mancato un riconoscimento nei confronti del commissario tecnico, ringraziato per la fiducia dimostrata e per avergli consentito di partecipare a un Mondiale. Il centravanti del Torino ha infine evidenziato il valore umano del gruppo, sottolineando come questa esperienza resterà comunque uno dei momenti più importanti della sua carriera.

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