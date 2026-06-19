Incredibile Spagna, security non riconosce l'attaccante e gli nega l'accesso agli allenamenti

Un debutto amaro e inaspettato quello della Spagna, fermata sullo 0-0 dal Capo Verde, al suo primo mondiale della storia. I campioni d'Europa in carica preparano ora la seconda giornata del girone H, che domenica 21 giugno vedrà la Roja affrontare l'Arabia Saudita al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. Ma a balzare agli onori della cronaca non è stato il programma della seduta di allenamento degli uomini di Luis de la Fuente, bensì l'imprevisto capitato a Borja Iglesias, attaccante classe 1993 in forza al Celta Vigo e che con la maglia della nazionale conta 8 presenze, di cui l'ultima nell'amichevole contro il Perù del 9 giugno scorso.
Cosa è successo
A rendere indimenticata la giornata del giocatore, è stata l'incomprensione con gli addetti alla sicurezza del centro sportivo di Chattanooga, Tennessee, che gli hanno impedito di accedere all'impianto in quanto non hanno riconosciuto il volto dell'attaccante.
Un momento inaspettato catturato dalle telecamere, che hanno ripreso lo staff del quartier generale della Spagna mentre verificavano le generalità di Borja Iglesias, il quale ha provato in tutti i modi a convincere il personale della propria reale identità.