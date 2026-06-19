Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Incredibile Spagna, security non riconosce l'attaccante e gli nega l'accesso agli allenamenti

Dopo il riposo concesso dal ct in seguito al pareggio con Capo Verde, il giocatore della Roja ha avuto un insolito imprevisto al rientro presso il centro di Chattanooga
2 min
SpagnaArabia SauditaMondiali 2026
Spagna

Spagna

Tutte le notizie sulla squadra

Un debutto amaro e inaspettato quello della Spagna, fermata sullo 0-0 dal Capo Verde, al suo primo mondiale della storia. I campioni d'Europa in carica preparano ora la seconda giornata del girone H, che domenica 21 giugno vedrà la Roja affrontare l'Arabia Saudita al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. Ma a balzare agli onori della cronaca non è stato il programma della seduta di allenamento degli uomini di Luis de la Fuente, bensì l'imprevisto capitato a Borja Iglesias, attaccante classe 1993 in forza al Celta Vigo e che con la maglia della nazionale conta 8 presenze, di cui l'ultima nell'amichevole contro il Perù del 9 giugno scorso. 

Cosa è successo

A rendere indimenticata la giornata del giocatore, è stata l'incomprensione con gli addetti alla sicurezza del centro sportivo di Chattanooga, Tennessee, che gli hanno impedito di accedere all'impianto in quanto non hanno riconosciuto il volto dell'attaccante.

Un momento inaspettato catturato dalle telecamere, che hanno ripreso lo staff del quartier generale della Spagna mentre verificavano le generalità di Borja Iglesias, il quale ha provato in tutti i modi a convincere il personale della propria reale identità.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spagna

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS