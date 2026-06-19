Incredibile Spagna, security non riconosce l'attaccante e gli nega l'accesso agli allenamenti

Un debutto amaro e inaspettato quello della Spagna, fermata sullo 0-0 dal Capo Verde, al suo primo mondiale della storia. I campioni d'Europa in carica preparano ora la seconda giornata del girone H, che domenica 21 giugno vedrà la Roja affrontare l'Arabia Saudita al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. Ma a balzare agli onori della cronaca non è stato il programma della seduta di allenamento degli uomini di Luis de la Fuente, bensì l'imprevisto capitato a Borja Iglesias, attaccante classe 1993 in forza al Celta Vigo e che con la maglia della nazionale conta 8 presenze, di cui l'ultima nell'amichevole contro il Perù del 9 giugno scorso.