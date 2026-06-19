Yamal avverte Messi, Mbappé e compagni: "Non ho 90 minuti ma sto arrivando"

Lamine Yamal non è ancora nella migliore condizione fisica dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare il finale di stagione col Barcellona. Lo ha chiarito lo stesso fuoriclasse della Spagna in un'intervista a Tve in vista del match contro l'Arabia Saudita ai Mondiali, in programma domenica alle 18. "Sono a disposizione dell'allenatore, ma non credo di essere pronto per giocare una partita intera", ha chiarito la stella della nazionale spagnola. "Mi sento benissimo. Sono stato fermo per molto tempo e non vedo l'ora che arrivi domenica", ha comunque spiegato Yamal, che ha disputato poco più di 20 minuti nella partita d'esordio della Spagna ai Mondiali contro Capo Verde.