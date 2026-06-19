Yamal avverte Messi, Mbappé e compagni: "Non ho 90 minuti ma sto arrivando"

Lamine Yamal non è ancora nella migliore condizione fisica dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare il finale di stagione col Barcellona. Lo ha chiarito lo stesso fuoriclasse della Spagna in un'intervista a Tve in vista del match contro l'Arabia Saudita ai Mondiali, in programma domenica alle 18. "Sono a disposizione dell'allenatore, ma non credo di essere pronto per giocare una partita intera", ha chiarito la stella della nazionale spagnola. "Mi sento benissimo. Sono stato fermo per molto tempo e non vedo l'ora che arrivi domenica", ha comunque spiegato Yamal, che ha disputato poco più di 20 minuti nella partita d'esordio della Spagna ai Mondiali contro Capo Verde.
Il confronto con le stelle del Mondiale
Le altre stelle del torneo - Messi, Mbappé, Haaland, Kane - hanno già lasciato il segno. Per Yamal non è una pressione aggiuntiva: "Non deve essere un'ossessione. Voglio divertirmi e voglio vincere. Potrei segnare 16 gol ed essere comunque eliminato in semifinale e non è questo il mio obiettivo", ha aggiunto l'esterno iberico, ribadendo come il traguardo collettivo della Roja resti sempre prioritario rispetto a qualsiasi statistica o record personale in questa rassegna iridata.