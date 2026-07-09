Yamal, carica Spagna: "Giocato con calma, la gente ricorda altro". E su Ronaldo…

L'attesa è finita. Dopo aver gestito le energie nella prima parte del torneo, Lamine Yamal è pronto ad accendere il Mondiale con il suo talento . Il gioiello del Barcellona, frenato da un infortunio nelle settimane precedenti alla competizione, ha già lasciato il segno con una rete da record contro l'Arabia Saudita, ma sente di poter dare molto di più. Ora che la Spagna è entrata nel clou del Mondiale, il classe 2007 vuole diventare uno dei protagonisti assoluti della Roja, chiamata a confermarsi tra le favorite dopo il successo contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Intanto il giovane fuoriclasse ha caricato la squadra.

Yamal: "Le partite che contano sono quelle che ricordi"

Intervistato ai microfoni di Mundo Deportivo, Yamal ha raccontato le proprie sensazioni in vista della fase decisiva del Mondiale: "Alla fine, la gente ricorda questi momenti, dagli ottavi di finale e dai quarti in poi. È in quei momenti che sono più motivato. Ho affrontato tutto questo percorso con calma per arrivare a questo punto in buona forma. Mi sento benissimo, desideroso di dimostrare cosa siamo come Spagna e di cosa sono capace".

Lamine ha poi chiarito anche il suo approccio alle partite, spiegando come il suo obiettivo non sia semplicemente trovare la rete, ma incidere con le prestazioni. "La gente pensava fossi arrabbiato perché non avevo segnato. Dico sempre ai miei amici che non ho mai lasciato IL campo arrabbiato per non aver fatto gol. Il mio obiettivo non è segnare, perché qualsiasi giocatore può segnare. Volevo di più. Volevo alzare il mio livello di gioco, essere più incisivo. Non si trattava di segnare un gol. Forse la gente nota che mi prendo molti rischi perché voglio segnare, ma no. Gioco così. Sono sempre stato così. Chi ha visto tutte le mie partite al Barça sa che affronto sessanta uno contro uno".

La vittoria col Portogallo e l'elogio a Messi

La vittoria contro il Portogallo rappresenta uno dei risultati più importanti ottenuti finora dalla Spagna e, secondo Yamal, può dare ulteriore convinzione al gruppo: "Per me, il Portogallo era una delle tre migliori squadre del Mondiale, ed essere riusciti a eliminarli ci dà molta fiducia in vista della partita contro il Belgio. Ma sappiamo che ogni partita è diversa e che in un Mondiale le differenze sono minime". Il talento spagnolo è convinto che il meglio debba ancora arrivare e guarda con fiducia ai prossimi impegni della Roja: "Più ci avviciniamo alle partite importanti, alle semifinali o alla finale, meglio gioco. Non sono mai stato il miglior giocatore nella fase a gironi. Non mi preoccupa. So di avere l’opportunità di dimostrarlo e spero che la partita contro il Belgio sia una grande partita per tutta la squadra".

Infine, Yamal ha dedicato un pensiero ai grandi campioni che hanno segnato la sua crescita calcistica: "Nessuno si aspettava che Messi giocasse a un livello così alto. Sono felicissimo per lui. Sono felice anche per Neymar e Cristiano. Hanno segnato l’infanzia di tutti i giocatori di oggi. Qualsiasi cosa di buono accada a loro sarà un bene anche per me".