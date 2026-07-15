Pedri profetico sui Mondiali: il post di un anno fa che 'spoilera' la finale

Una promessa profetica. La Spagna di Luis de la Fuente ha battuto la Francia di Didier Deschamps , diventando la prima finalista dei Mondiali del 2026 e ora attende la vincente tra Inghilterra e Argentina . Una prestazione esaltante per Lamine Yamal e compagni, che hanno surclassato Mbappé, Olise e tutto l'arsenale a disposizione dell'ex Juventus. C'era chi, forse, lo sapeva già. Stiamo parlando di Pedri , che si è rivelato profetico in un post pubblicato oltre un anno fa.

Il post profetico di Pedri

19 07 26. Tre combinazione di numeri accompagnate dalle foto dei calciatori della Spagna delusi per la sconfitta nella finale di Nations League proprio contro la Francia. Era questo il post che Pedri ha pubblicato il 10 giugno del 2025 su Instagram. Numeri casuali? Forse, o forse no. "19 Luglio 2026" è la data della finale dei Mondiali del 2026. Conquistata proprio ieri e contro la squadra che, quel 10 giugno del 2025, aveva battuto le Furie Rosse.

A un anno di distanza, quel post del centrocampista del Barcellona sembra quasi profetico. Un messaggio che in tanti hanno interpretato non solo come rivincita nei confronti della Francia, ma anche come promessa mantenuta: il vero grande obiettivo della Spagna era la finale della Coppa del Mondo. Che, adesso, è stata conquistata ed è da vincere.

Cammino esaltante per la Spagna

Manca ancora l'ultimo scoglio, sicuramente uno dei più complicati da superare, ma fin qui il percorso della Spagna è stato esaltante. Dopo il pareggio deludente e sorprendente contro Capo Verde, la Roja ha saputo soltanto vincere. Prima ha chiuso il Gruppo H al primo posto grazie ai due successi contro Arabia Saudita e Uruguay. Nella fase a eliminazione diretta, ha battuto Austria, Portogallo e Belgio, prima della vittoria per 2-0 con la Francia. Soltanto un gol subito, quello di Charles De Ketelaere nei quarti, a fronte di tredici segnati. E ora aspetta la sfidante nell'ultimo atto che si giocherà proprio il 19 luglio.