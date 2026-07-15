Paura Yamal, tentato furto nella villa a Barcellona dopo Spagna-Francia: la polizia indaga

Momenti di grande tensione nella notte per Lamine Yamal . Poche ore dopo aver festeggiato con la nazionale il raggiungimento della finale del Mondiale , alcuni malviventi hanno tentato di introdursi nella villa del talento del Barcellona, situata a Esplugues de Llobregat, alle porte della città catalana. Il tentativo di intrusione è avvenuto intorno alle quattro del mattino. Secondo quanto emerso e riportato da "Marca", gli addetti alla sicurezza privata incaricati di sorvegliare l'abitazione hanno individuato attraverso le telecamere di videosorveglianza due persone con il volto coperto mentre cercavano di scavalcare il muro di cinta della proprietà. Accortisi di essere stati scoperti, i due si sono dati immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L'intervento della DIC e le indagini

La vigilanza ha allertato tempestivamente le istituzioni preposte, che hanno avviato le indagini. Del caso si sta occupando la Divisione Investigativa Criminale (DIC), che ha aperto un fascicolo per tentato furto con scasso. Nelle stesse ore, le autorità hanno registrato altri tentativi di effrazione in alcune ville della stessa zona residenziale. Per questo motivo gli investigatori stanno cercando di capire se l'abitazione di Yamal fosse un obiettivo specifico oppure se i responsabili stessero colpendo indiscriminatamente le case del quartiere.