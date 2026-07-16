Portiere per pigrizia, il Trofeo Zamora e il primo regista della Spagna: la storia di Unai Simon

Sulla scia di Jongbloed e Buffon

È il calcio di Luis de la Fuente, ma è anche un'idea che attraversa le epoche. Negli anni Settanta Rinus Michels pretendeva che il portiere fosse parte integrante del gioco. Per questo affidava la sua Olanda a Jan Jongbloed, il portiere tabaccaio che usciva dall'area con la tranquillità di un difensore aggiunto. Simón non è René Higuita, il funambolo che sfidava il destino a ogni pallone. È più vicino a Jongbloed: misura, lettura, posizione, una scelta che sembra naturale prima ancora che coraggiosa. La Spagna di oggi vive anche di questa apparente normalità. Quando gli avversari alzano il pressing, Simón diventa un centrocampista con i guanti. Costringe chi pressa a una corsa in più e regala ai compagni un uomo libero. È un dettaglio che modifica l'intera geografia della partita. Eppure, dietro questa modernità, c'è un ragazzo cresciuto con un modello antico: Gianluigi Buffon. Di lui Simón ammira equilibrio, sobrietà e fedeltà. Gli stessi tratti che ritrova nel proprio carattere: niente social, per non farsi condizionare dai giudizi, e la scelta di vivere ogni partita con la stessa misura, senza esaltarsi dopo un successo né deprimersi per un errore.

La storia calcistica di Unai Simón

È figlio di due poliziotti. Il padre nella Guardia Civil, la madre nell'Ertzaintza, la polizia autonoma dei Paesi Baschi. È cresciuto in una terra difficile, negli anni in cui l'Eta continuava a colpire senza pietà e chi indossava una divisa viveva con una responsabilità che andava ben oltre il normale servizio. Simón ha sempre protetto la privacy dei genitori, evitando di trasformare la loro professione in un racconto pubblico. Ma è difficile non pensare che disciplina, senso del dovere e discrezione abbiano trovato lì le loro radici. La sua storia calcistica nasce quasi per caso. Da bambino finì in porta, racconta scherzando, perché era "troppo pigro" per correre come gli altri. Da quella scelta casuale è nato uno dei migliori portieri europei, cresciuto nel vivaio dell'Athletic Bilbao, una società che continua a rappresentare un'identità prima ancora che una squadra. Non è un caso che abbia affiancato agli allenamenti anche due percorsi universitari. Come se volesse ricordare a se stesso che il calcio non può essere l'unica misura di una vita. Oggi Unai Simón è molto più di un eccellente portiere. È un interprete del calcio contemporaneo. Vince il Trofeo Zamora, para rigori con una frequenza da specialista, costruisce l'azione come un centrocampista e difende come un numero uno della tradizione. Il giocatore che tocca il pallone con le mani è diventato quello che meglio rappresenta l'idea di calcio della Spagna: il primo passaggio non serve a evitare un pericolo, ma già ad attaccare.