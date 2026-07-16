Spagna, il talento si coltiva. Così i vivai creano valore

Quando la Spagna arriva in fondo a un grande torneo, il dibattito riparte quasi sempre dagli stessi nomi. Prima Xavi e Iniesta, poi Pedri, oggi Lamine Yamal e Pau Cubarsí. La spiegazione più semplice è il talento. Ma quando il talento continua a ripresentarsi, smette di essere un’eccezione e diventa