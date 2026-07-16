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Spagna, il talento si coltiva. Così i vivai creano valore

L’infrastruttura “verde” forma giocatori, genera competenze, riduce la dipendenza dal mercato. La distribuzione delle risorse e la filiera federale
Stefano Gentili
1 min
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Spagna, il talento si coltiva. Così i vivai creano valore
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Quando la Spagna arriva in fondo a un grande torneo, il dibattito riparte quasi sempre dagli stessi nomi. Prima Xavi e Iniesta, poi Pedri, oggi Lamine Yamal e Pau Cubarsí. La spiegazione più semplice è il talento. Ma quando il talento continua a ripresentarsi, smette di essere un’eccezione e diventa

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