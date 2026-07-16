Messi e il battesimo a Yamal: lo scatto raccontato dal fotografo in esclusiva per Tuttosport

Certe immagini sembrano destinate a diventare leggenda. Nel 2007 Lionel Messi teneva tra le braccia un neonato durante un servizio fotografico organizzato dal Barcellona per l'Unicef. Quel bambino era Lamine Yamal , anche se nessuno poteva immaginare che, diciannove anni dopo, i loro destini si sarebbero incrociati di nuovo sul palcoscenico più importante del calcio mondiale . Ora Messi e Yamal sono pronti a sfidarsi nella finale del Mondial e , simboli di due generazioni diverse accomunate da un'immagine che ha fatto il giro del mondo. Nell'estate del 2024, quando quella fotografia divenne virale durante gli Europei, un collega della rivista Sport ha intervistato il suo autore, il fotografo catalano Joan Monfort, che raccontò la nascita di uno degli scatti più iconici della storia del calcio e spiegò perché, già allora, vedeva in Lamine il talento destinato a raccogliere l'eredità del fuoriclasse argentino. A seguire tutta l'intervista realizzata due anni fa, prima che Yamal aumentasse il suo valore e prendesse la 10 del Barcellona e prima che Messi disputasse questo fenomale Mondiale che ha l'occasione di vincere.

Messi "battezza" Yamal: l'intervista al fotografo

La Spagna si sta preparando a giocare i quarti di finale dell'Europeo contro i padroni di casa della Germania. In tv, sui giornali e per le strade della città non si parla d'altro. Joan Monfort, celebre fotografo catalano, è da poco rientrato a casa dopo una giornata di lavoro qualunque. Tempo di cenare, rilassarsi davanti a un buon libro per poi crollare nel letto. Alle 2 di notte squilla il telefono. Monfort risponde: a cercarlo è un collega della rivista Sport. «Joan, scusami se ti disturbo a quest'ora, ma è troppo importante... C'è questa foto di Messi con in braccio un bebè che sta girando sui social. Per caso l'hai scattata tu?».

Monfort, ancora mezzo addormentato, si stropiccia gli occhi per poi esaminare gli scatti. «Sì, se non ricordo male dovrebbe essere un servizio fotografico che ho realizzato per il Barca nel 2007. Che c'è di strano?». «Joan, non so bene come dirtelo… Quel bambino in braccio a Messi è Lamine Yamal». I più cinici non potranno che definirla un'incredibile coincidenza. E forse avranno anche ragione. Ma è molto più semplice, per non dire romantico, credere che la storia di ognuno di noi faccia parte di un'immensa e sconfinata sceneggiatura, scritta e pensata da un animo folle, irrazionale, che si diverte a intrecciare i destini come fossero semplici fili. Quel pomeriggio, la strada del più forte giocatore della storia del Barca – e forse di tutti i tempi – si è incrociata con quella di un ragazzo spagnolo che, per qualità, velocità di pensiero e atteggiamento, ha tutte le carte in regola per poter provare a ereditarne lo scettro di protagonista. Non vi è nulla di blasfemo nel definirlo un vero e proprio battesimo, anche se a detta del papà di Yamal sarebbe stato suo figlio a benedire il roseo cammino di Leo Messi.