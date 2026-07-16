Ansia Yamal, rischia la finale! Allarme dall’allenamento della Spagna: cosa è successo

Un campanello d'allarme per la Spagna : destano preoccupazione le condizioni fisiche di Lamine Yamal . A pochi giorni dalla finale della Coppa del Mondo contro l' Argentina di Lionel Messi (che andrà in scena al MetLife Stadium di New York domenica 19 luglio alle 21 italiane), le Furie Rosse di Luis De la Fuente devono fare i conti con un (nuovo) problema per la stella del Barcellona , che era già arrivato al Mondiale con precarie condizioni fisiche che lo avevano tenuto lontano dal campo nella parte finale della stagione.

Lamine Yamal non si è allenato

Nonostante non abbia vissuto, fin qui, un grande Mondiale, Lamine Yamal rimane il maggior pericolo della Spagna. Il classe 2007 avrà - forse - l'occasione di giocarsi la finale e contendere la Coppa del Mondo a Lionel Messi, che diciannove anni fa lo aveva "battezzato" in uno scatto passato alla storia. La stella del Barcellona, però, conferma di non essere al meglio dal punto di vista fisico.

Nell'allenamento odierno, Lamine Yamal non ha lavorato con i compagni. È uscito acciaccato dalla semifinale contro la Francia, vinta per 2-0. Preoccupa anche la vistosa fasciatura che lo spagnolo aveva alla coscia sinistra. Un campanello d'allarme, in quanto era la parte del corpo in cui aveva avuto problemi sul finire della scorsa stagione. Come lui anche Pedro Porro non è al meglio, a causa di un problema muscolare. Due titolarissimi per De La Fuente che rischiano di non esserci al MetLife Stadium.

Le ultime in vista della finale

Per il momento, le condizioni di Lamine Yamal destano un po' di preoccupazione per lo staff medico spagnolo. Da capire come procederà l'avvicinamento alla finale e se si allenerà con il resto dei compagni nei prossimi due giorni. Una cosa appare certa: la Spagna sta provando a gestirlo ma difficilmente il classe 2007 sarà al 100% per la finale della Coppa del Mondo. Da rookie, potrebbe essere uno dei pochissimi esordienti a vincere la competizione al primo tentativo, come accaduto a Pelé nel 1958 o Kylian Mbappé nel 2018.