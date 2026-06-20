Ibrahimovic 'punta' su McKennie e compagni: "Gli Stati Uniti possono vincere i Mondiali"

" Gli Stati Uniti possono vincere il Mondiale? ". A precisa domanda, Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi: "Sì" . La nazionale allenata da Mauricio Pochettino, già qualificata per i sedicesimi dopo le vittorie contro Paraguay e Australia, ha le carte in regola per laurearsi campione del mondo secondo l'advisor della proprietà del Milan, che si trova negli Usa in veste di opinionista per l'emittente Fox.

Ambizione Usa

Anche gli stessi calciatori statunitensi - di cui fanno parte lo juventino McKennie e l'ex bianconero Weah, oltre al milanista Pulisic - iniziano ad accarezzare l'idea di poter arrivare fino in fondo: "Vogliamo vincere, non è un'assurdità. Ovviamente, abbiamo ancora molte partite da giocare e per ora pensiamo una partita alla volta", ha detto il difensore 26enne del Crystal Palace, Chris Richards.