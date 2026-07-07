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Pulisic spaventa il Milan: "Caviglia e ginocchio slogati". E sul Mondiale: "Deluso da me stesso"

Il nazionale statunitense parla dopo il pesante ko con il Belgio: "Durante la preparazione mi sentivo bene, pensavo di essere al top..."
2 min
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La delusione per l'eliminazione, la preoccupazione per un infortunio rimediato in partita e la voglia di staccare la spina. Nel post-gara di Usa-Belgio 1-4, Christian Pulisic parla di un problema fisico che, ovviamente, mette in ansia anche il Milan. Costretto a lasciare il campo al 59° per un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante statunitense ha spiegato ai giornalisti: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in un'unica azione. Pazienza, avrò tempo per riposare, ma mi dispiace aver chiuso così. Durante la preparazione pre-Mondiale mi sono sentito davvero bene, pensavo di essere al top della forma e invece sono deluso perché non sono riuscito ad aiutare la squadra a fare il salto di qualità che era necessario per battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone così come la squadra".

Il rientro al Milan con Amorim

Pulisic pensa alle vacanze e poi si metterà a disposizione del nuovo tecnico del Milan, Ruben Amorim. "Ora voglio passare un po' di tempo con la famiglia, riposarmi e dimenticare il calcio per un po'. Tra qualche settimana torneremo a lavorare per la preparazione precampionato. La nazionale? Vogliamo realizzare ancora tante cose", dice Pulisic.

 

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