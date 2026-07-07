Pulisic spaventa il Milan: "Caviglia e ginocchio slogati". E sul Mondiale: "Deluso da me stesso"

La delusione per l'eliminazione, la preoccupazione per un infortunio rimediato in partita e la voglia di staccare la spina. Nel post-gara di Usa-Belgio 1-4, Christian Pulisic parla di un problema fisico che, ovviamente, mette in ansia anche il Milan. Costretto a lasciare il campo al 59° per un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante statunitense ha spiegato ai giornalisti: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in un'unica azione. Pazienza, avrò tempo per riposare, ma mi dispiace aver chiuso così. Durante la preparazione pre-Mondiale mi sono sentito davvero bene, pensavo di essere al top della forma e invece sono deluso perché non sono riuscito ad aiutare la squadra a fare il salto di qualità che era necessario per battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone così come la squadra".