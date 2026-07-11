Jayden Adams è morto, il centrocampista del Sudafrica aveva giocato 3 partite ai Mondiali: aveva 25 anni

Jayden Adams è scomparso all'età di 25 anni . Il calciatore dei Mamelodi Sundowns aveva rappresentato il Sudafrica ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, giocando le tre partite del Gruppo A contro Messico , Repubblica Ceca e Corea del Sud . Era rimasto in panchina, invece, nella gara dei sedicesimi di finale contro il Canada , che ha decretato l'eliminazione della sua squadra. Ancora incerte le cause della morte del classe 2001 , ma sono ancora oggetto di indagine .

Jayden Adams è morto a 25 anni

Il mondo del calcio piange la morte di Jayden Adams. Il Safpu, il sindacato dei calciatori sudafricani, ne ha annunciato la scomparsa con un comunicato ufficiale: "Il SAFPU è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden aveva rappresentato il Sudafrica fino a poco tempo prima ai Mondiali FIFA del 2026, portando sulle spalle le speranze della nazione con orgoglio, coraggio e distinzione", si legge nella nota.

Che poi ha aggiunto: "La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia, i compagni di squadra, i club, il mondo del calcio e l'intero Paese. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Adams, al Mamelodi Sundowns, allo Stellenbosch FC, ai Bafana Bafana e a tutti coloro le cui vite sono state toccate dalla sua presenza".

Le cause della morte

La notizia della morte è stata poi confermata anche dalla famiglia del calciatore. La sua scomparsa giunge a pochi giorni di distanza da quella della notta, Marianna Adams, deceduta lo scorso 17 giugno a 72 anni mentre Jayden era impegnato con il Sudafrica nei Mondiali. Ancora incerte le cause della morte. "Le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns sono ancora oggetto di indagine", si legge nella nota diffusa dalla Safpu.