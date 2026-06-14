Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Montella mastica amaro: "Ci siamo andati vicino, ma quando i tiri non entrano..."

Le parole del ct della Turchia dopo l'amaro debutto nella competizione: "Abbiamo ancora tempo. Quindi faremo del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo
2 min
MontellaTurchia
Montella mastica amaro: "Ci siamo andati vicino, ma quando i tiri non entrano..."© APS
Turchia

Turchia

Tutte le notizie sulla squadra

VANCOUVER (Canada) - Debutto amaro per la Turchia di Vincenzo Montella ai Mondiali 2026. A Vancouver. "Sultalnar" cadono per 2-0 contro l'Australia, il commento dell'allenatore italiano: "Non siamo riusciti a superare l'ostacolo e a segnare. Abbiamo avuto il 78% di possesso palla e 30 tiri in porta. Quando si è sfortunati, finisce così. Non siamo riusciti a chiudere la partita. Segnare un gol è fondamentale. Ci siamo andati molto vicini, ma è stato difficile scardinare la loro difesa. Anche i loro difensori erano alti. Non è sempre facile giocare contro un avversario di questo tipo. Mi congratulo con loro, hanno giocato benissimo".

"Abbiamo ancora tempo"

Montella analizza la partita sottolineando la generosità della sua squadra ma: "Sapevamo che ci sarebbero state critiche in caso di sconfitta. Abbiamo ricevuto critiche anche in caso di vittoria. Le abbiamo sempre rispettate. Dovevamo impedire il contropiede. I nostri avversari ripartivano velocemente e dovevamo agire subito. Arda e Hakan non giocavano 90 minuti da molto tempo. Dovevamo affiancarli a giocatori che potessero dare più energia. Abbiamo provato diverse combinazioni. Abbiamo tirato in porta. Quando i tiri non entrano, non funziona. Abbiamo tirato 30 volte. Abbiamo ancora tempo. Quindi faremo del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo".

Fiducia intatta

Montella ha poi dichiarato di non aver sottovalutato gli avversari e di nutrire grande rispetto per loro: "Mi aspettavo che giocassero in questo modo. Sapevo che avrebbero sfruttato al meglio i loro punti di forza. Sono riusciti a segnare molti gol. Nessuno qui pensa che l'Australia abbia fallito. Non pensavamo che sarebbe stato facile. Abbiamo seguito le loro partite. Teoricamente, potrebbe sembrare facile, ma in realtà non lo è. La cosa importante è che non abbiamo perso la fiducia". La Turchia scenderà in campo la notte del 19 giugno contro il Paraguay in un match già decisivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Turchia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS