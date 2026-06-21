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Flop Turchia, il fallimento Montella: perché il mondiale è finito subito

L'avventura mondiale dei "Mezzaluna-Stelle" finisce nel peggiore dei modi diventando già la gran delusione dell'edizione 2026
Francesco Caremani
1 min
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Flop Turchia, il fallimento Montella: perché il mondiale è finito subito © APS
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La Turchia esce dal Mondiale dove era entrata con una promessa: dimostrare che il quarto di finale di Euro 2024 non era stato un episodio, ma l’inizio di un ciclo. La sconfitta per 1-0 contro il Paraguay ha trasformato quella promessa in un atto d’accusa. Non solo per il risultat

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