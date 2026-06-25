Yildiz: “Vogliamo chiudere il Mondiale a testa alta”. Poi rivela: “Non ho potuto dare il 100% fisicamente” 

In conferenza stampa ovviamente anche il ct Vincenzo Montella , con l'allenatore non pensa minimamente di abbandonare la panchina della Turchia, malgrado le numerose critiche piovute dopo l’inaspettata uscita di scena dai Mondiali già al termine delle prime due partite. L’ex attaccante è stato confermato ufficialmente dal presidente della Federazione e, dal canto suo, non mostra alcuna esitazione. "Ho portato la Turchia a qualificarsi sia per gli Europei che per i Mondiali - ha ricordato alla vigilia della gara con gli Usa Montella, ct dal 2023 - Il sostegno del presidente e dei giocatori per me è sufficiente. Sono un professionista, in tutti questi anni ho messo il cuore in questo lavoro. Se mi chiedete se mi dimetto, la risposta è no. Ho ancora energia, ho ancora entusiasmo. Dopo queste esperienze mi sento più forte. Chi vuole le mie dimissioni deve accettare che non accadrà. Continuerò finché il presidente e i giocatori non diranno il contrario".

Per l’allenatore italiano, quanto costruito finora non può essere cancellato, tutt’altro. "Non è stato facile all'inizio. Il primo obiettivo era andare all'Europeo e ci siamo riusciti, abbiamo sostenuto i giovani, i giocatori hanno iniziato a mostrare il loro valore. Siamo riusciti a salire anche nella Lega A di Nations League. Volevamo qualificarci ai Mondiali e siamo riusciti a fare anche questo. Il passo successivo sarà mantenere questo livello, e non sarà facile".

"Siamo come una famiglia. E i numeri..."

Ripercorrendo i traguardi ottenuti durante il suo incarico, come il successo contro la Croazia e la vittoria in Germania che mancava da 72 anni, Montella ha anche difeso con decisione il gruppo: "I giocatori qui sono il futuro e non accetto attacchi personali. Siamo come una famiglia, io sono come un fratello maggiore per loro. Alcuni giocatori hanno sofferto molto dopo le sconfitte".

Ritornando poi sulle prime due sfide del Mondiale, perse contro Australia e Paraguay, il commissario tecnico ha ribadito che "abbiamo fatto 62 tiri, 590 azioni dentro l'area, siamo secondi nel torneo nel possesso medio e nei passaggi verticali dopo la Spagna. Siamo terzi per occasioni e calci d'angolo. Il calcio è però segnare gol: ci siamo andati vicini ma non ci siamo riusciti. Se avessimo segnato, oggi parleremmo di altro. Non si può però buttare via tutto il lavoro fatto. Io non mi arrendo e sono fortunato perché il presidente sostiene il progetto per far crescere i giocatori. Dobbiamo restare uniti, solo così possiamo contribuire alla storia del calcio turco".