Yildiz: “Vogliamo chiudere il Mondiale a testa alta”. Poi rivela: “Non ho potuto dare il 100% fisicamente” 

Kenan Yildiz ci mette la faccia. Il fantasista della Juve si è presentato in conferenza stampa insieme al ct Vincenzo Montella alla vigilia dell'ultima gara della Turchia al Mondiale contro gli Stati Uniti. Vista la grande qualità di elementi come Guler, Calhanoglu e dello stesso Yildiz ci si attendeva un rendimento altissimo da parte della squadra. Invece la squadra si è ritrovata eliminata dopo appena due partite in virtù dei ko con Australia e Paraguay senza segnare neppure un gol.
Yildiz e l'eliminazione dal Mondiale
Così il numero 10 bianconero: "Tutto il nostro Paese ci sosteneva e pensava che saremmo arrivati molto lontano. E, prima di tutto, voglio anche chiedere scusa a tutto il popolo turco, a tutti i tifosi che sono stati con noi, che sono venuti qui per vedere le nostre partite e sostenerci. Voglio chiedere scusa di cuore per questo. So che è una delusione, ma voglio anche dire che in futuro daremo il massimo nei prossimi tornei, per rendervi di nuovo orgogliosi. Le aspettative per questo torneo erano davvero alte: questa volta non ce l’abbiamo fatta. Ma per l’ultima partita vogliamo dare il massimo e uscire di scena con orgoglio. Vogliamo dimostrare il nostro valore e congedarci comunque nel modo migliore".
"A causa dell'infortunio..."
L'analisi prosegue, con Yildiz che spiega come non sia arrivato al torneo nelle migliori condizioni fisiche: "L'inizio è stato molto difficile per me a causa del mio infortunio. Non ho potuto dare il 100% fisicamente, ma domani faremo del nostro meglio per la nostra gente. Due anni fa, all'Europeo, ero uno dei più criticati: nel calcio ci sono tantissime variabili. Io continuerò sempre a dare tutto quello che posso. Non voglio che il nostro popolo ami di più me: stiamo tutti lottando per il nostro paese, che amino tutti noi! Per il futuro daremo tutto: vogliamo far sognare i bambini e la gente in Turchia. Lavoreremo per rendere orgoglioso il nostro popolo".
"Carriera? Non ho solo la Nazionale"
Ancora Yildiz sul rendimento della squadra e sul suo futuro: "Diciamo che nel calcio è così. Che tu giochi bene o male, non importa: il risultato può sempre cambiare. Se in entrambe le gare siamo stati la squadra migliore, penso che aver perso entrambe le partite sia davvero triste: speriamo nella prossima partita di riuscire ad ottenere un buon risultato e a chiudere con orgoglio. Per la questione della carriera: non credo sia una cosa così negativa, perché, sai, il calcio non è solo la nazionale. Ho molti tornei e competizioni anche con la squadra, e darò il massimo".
"C'erano spettative alte. Purtroppo..."
Nonostante tanto volume di gioco, la Turchia si ritrova fuori dal Mondiale dopo soli 180': "So che, come ho detto prima, le aspettative su di noi erano davvero alte. Siamo usciti presto, ma onestamente penso che non sia stato un male. In entrambe le partitevsiamo stati la squadra migliore in campo. Credo che nelle statistiche fossimo al primo posto in molti aspetti: abbiamo effettuato il maggior numero di tiri, il maggior numero di... non so, duelli nell’area avversaria. Quindi penso che in entrambe le partite abbiamo giocato bene, abbiamo dato il massimo, come dimostrano anche le statistiche; ma nel calcio le statistiche contano solo se si vincono le partite, e noi siamo stati eliminati".
Differenze tra Turchia e Juve
Il calciatore spiega come, ovviamente, non si può pensare di avere gli stessi dettami tattici tra nazionale e club: "Ovviamente le tattiche non possono essere le stesse qui e alla Juventus. Ci sono due allenatori diversi. Ma, come ho detto, prima del torneo ero infortunato. Ho fatto non so quanti allenamenti. Credo due prima della prima partita. Quindi, come ho detto, non ero al 100%, ma penso di non aver giocato male. La pressione? Ho sempre sognato di giocare a calcio, lo sport più bello del mondo. Ci sono giocatori molto giovani, talenti molto giovani. Quindi penso che anche l’età media dei giocatori che arrivano in prima squadra si stia abbassando e credo che ci sia molta pressione, ovviamente, ma è così che funziona il calcio di oggi. I media hanno un ruolo importante nel calcio di oggi. Quindi penso che dobbiamo imparare ad affrontarlo fin da giovani".
La sfida agli Stati Uniti
Yildiz conclude così: "Abbiamo provato a segnare in diversi modi ma nelle prime due partite non ci siamo riusciti. Proveremo a fare gol nell’ultima partita. So che abbiamo molti talenti, ma non credo che non abbiamo dimostrato le nostre qualità. Penso che l’abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato il nostro talento anche alla fine. Non è andata bene. È l’unica cosa che posso dire. Per quanto riguarda la squadra degli Stati Uniti, in generale penso che siano davvero una buona squadra. Hanno una rosa davvero forte, ottimi giocatori e sì, ho anche alcuni amici lì con cui ho giocato. Ma per l’ultima partita credo che faranno molte rotazioni... E' il calcio, molte squadre fanno rotazioni. Quindi dobbiamo prepararci a questo. Abbiamo il nostro allenatore per questo. Facciamo le nostre analisi video ed è l’unica cosa che possiamo fare".
Montella non ha dubbi: "Resto!"
In conferenza stampa ovviamente anche il ct Vincenzo Montella, con l'allenatore non pensa minimamente di abbandonare la panchina della Turchia, malgrado le numerose critiche piovute dopo l’inaspettata uscita di scena dai Mondiali già al termine delle prime due partite. L’ex attaccante è stato confermato ufficialmente dal presidente della Federazione e, dal canto suo, non mostra alcuna esitazione. "Ho portato la Turchia a qualificarsi sia per gli Europei che per i Mondiali - ha ricordato alla vigilia della gara con gli Usa Montella, ct dal 2023 - Il sostegno del presidente e dei giocatori per me è sufficiente. Sono un professionista, in tutti questi anni ho messo il cuore in questo lavoro. Se mi chiedete se mi dimetto, la risposta è no. Ho ancora energia, ho ancora entusiasmo. Dopo queste esperienze mi sento più forte. Chi vuole le mie dimissioni deve accettare che non accadrà. Continuerò finché il presidente e i giocatori non diranno il contrario".
Per l’allenatore italiano, quanto costruito finora non può essere cancellato, tutt’altro. "Non è stato facile all'inizio. Il primo obiettivo era andare all'Europeo e ci siamo riusciti, abbiamo sostenuto i giovani, i giocatori hanno iniziato a mostrare il loro valore. Siamo riusciti a salire anche nella Lega A di Nations League. Volevamo qualificarci ai Mondiali e siamo riusciti a fare anche questo. Il passo successivo sarà mantenere questo livello, e non sarà facile".
"Siamo come una famiglia. E i numeri..."
Ripercorrendo i traguardi ottenuti durante il suo incarico, come il successo contro la Croazia e la vittoria in Germania che mancava da 72 anni, Montella ha anche difeso con decisione il gruppo: "I giocatori qui sono il futuro e non accetto attacchi personali. Siamo come una famiglia, io sono come un fratello maggiore per loro. Alcuni giocatori hanno sofferto molto dopo le sconfitte".
Ritornando poi sulle prime due sfide del Mondiale, perse contro Australia e Paraguay, il commissario tecnico ha ribadito che "abbiamo fatto 62 tiri, 590 azioni dentro l'area, siamo secondi nel torneo nel possesso medio e nei passaggi verticali dopo la Spagna. Siamo terzi per occasioni e calci d'angolo. Il calcio è però segnare gol: ci siamo andati vicini ma non ci siamo riusciti. Se avessimo segnato, oggi parleremmo di altro. Non si può però buttare via tutto il lavoro fatto. Io non mi arrendo e sono fortunato perché il presidente sostiene il progetto per far crescere i giocatori. Dobbiamo restare uniti, solo così possiamo contribuire alla storia del calcio turco".
Kenan Yildiz ci mette la faccia. Il fantasista della Juve si è presentato in conferenza stampa insieme al ct Vincenzo Montella alla vigilia dell'ultima gara della Turchia al Mondiale contro gli Stati Uniti. Vista la grande qualità di elementi come Guler, Calhanoglu e dello stesso Yildiz ci si attendeva un rendimento altissimo da parte della squadra. Invece la squadra si è ritrovata eliminata dopo appena due partite in virtù dei ko con Australia e Paraguay senza segnare neppure un gol.
Yildiz e l'eliminazione dal Mondiale
Così il numero 10 bianconero: "Tutto il nostro Paese ci sosteneva e pensava che saremmo arrivati molto lontano. E, prima di tutto, voglio anche chiedere scusa a tutto il popolo turco, a tutti i tifosi che sono stati con noi, che sono venuti qui per vedere le nostre partite e sostenerci. Voglio chiedere scusa di cuore per questo. So che è una delusione, ma voglio anche dire che in futuro daremo il massimo nei prossimi tornei, per rendervi di nuovo orgogliosi. Le aspettative per questo torneo erano davvero alte: questa volta non ce l’abbiamo fatta. Ma per l’ultima partita vogliamo dare il massimo e uscire di scena con orgoglio. Vogliamo dimostrare il nostro valore e congedarci comunque nel modo migliore".
"A causa dell'infortunio..."
L'analisi prosegue, con Yildiz che spiega come non sia arrivato al torneo nelle migliori condizioni fisiche: "L'inizio è stato molto difficile per me a causa del mio infortunio. Non ho potuto dare il 100% fisicamente, ma domani faremo del nostro meglio per la nostra gente. Due anni fa, all'Europeo, ero uno dei più criticati: nel calcio ci sono tantissime variabili. Io continuerò sempre a dare tutto quello che posso. Non voglio che il nostro popolo ami di più me: stiamo tutti lottando per il nostro paese, che amino tutti noi! Per il futuro daremo tutto: vogliamo far sognare i bambini e la gente in Turchia. Lavoreremo per rendere orgoglioso il nostro popolo".