Bielsa boicotta il Mondiale, la protesta del ct dell’Uruguay: "Non sono un modello"

Marcelo Bielsa torna a far discutere al Mondiale 2026 , questa volta per un gesto che non è passato inosservato. Il commissario tecnico dell’Uruguay ha infatti evitato di guardare l’obiettivo durante tutte le fotografie ufficiali della competizione , mantenendo lo sguardo rivolto verso il basso. Un atteggiamento che ha immediatamente attirato l’attenzione di tifosi e media. Il comportamento del "Loco" è proseguito anche nella conferenza stampa successiva all’e sordio contro l’Arabia Saudita, terminato 1-1 . Interrogato dai giornalisti, il cr ha liquidato la questione con una risposta secca, fedele al suo stile diretto e spesso controcorrente.

La risposta di Bielsa e l'ipotesi protesta

"Non devo dare alcuna spiegazione. Mi hanno scattato quella foto così com’è, non sono un modello. Non abbiamo l’obbligo di comportarci come modelli per soddisfare pretese che non hanno alcun fondamento", ha dichiarato il tecnico uruguaiano. Parole che riflettono la personalità di un allenatore da sempre poco incline alle convenzioni e alle dinamiche mediatiche che circondano il calcio moderno.

Nonostante il chiarimento di Bielsa, in molti hanno interpretato il gesto come una possibile forma di protesta nei confronti dell’organizzazione del Mondiale negli Stati Uniti. Un’ipotesi alimentata anche da alcuni episodi precedenti, tra cui il tono piuttosto freddo con cui aveva risposto alle domande della stampa al suo arrivo nel Paese. Una lettura che, al momento, resta senza conferme ufficiali. Ma una cosa è certa: ancora una volta Bielsa è riuscito a far parlare di sé, trasformando un semplice scatto fotografico in un caso mediatico.