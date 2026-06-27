Bufera Bielsa, così finisce malissimo: perde il controllo e urla in faccia all’operatore

Il Mondiale dell' Uruguay è stato a dir poco deludente, ma quello che si è visto in campo è stato probabilmente figlio di discordie avvenute lontane dal terreno di gioco. La celeste nelle scorse ore ha perso contro la Spagna (gol di Baena su papera di Muslera ), dicendo definitivamente addio alla Coppa del Mondo. Solo 2 punti in 3 gare: pari con Arabia Saudita e Capo Verde. Ma è caos nell'ambiente dei los charruas, come testimoniato dalla furia di Marcelo Bielsa nel post gara.

Uruguay out, retroscena lite giocatori-Bielsa

Secondi diversi media uruguayani infatti nelle ore antecedenti alla sfida con la Spagna hanno cominciato a regnare tensioni all'interno del gruppo squadra. Secondo i rumors Federico Valverde e diversi compagni di squadra avrebbero parlato con il ct Marcelo Bielsa e si sarebbero lamentati dei metodi di allenamento e delle tattiche della squadra. I giocatori avrebbero ritenuto le sessioni di allenamento troppo intense e che queste avrebbero causato infortuni.

Avrebbero inoltre sottolineato al ct come con la Spagna sarebbe stato preferibile giocare con blocco basso e puntare sui contropiedi. A quel punto Bielsa avrebbe riunito l’intera rosa e parlato per 48 minuti guardando a terra, accusando alcuni giocatori di aver provato a farlo licenziare per due volte. Il ct avrebbe anche affermato di aver lanciato la carriera di alcuni giocatori e insistito sul fatto che l’Uruguay dovesse giocare contro la Spagna con una marcatura a uomo, concludendo poi la riunione dicendo di aver convocato i giocatori infortunati ai Mondiali perché gli erano leali.

Valverde fuori e la rabbia del ct

Le cose in campo non sono evidentemente poi andate per il meglio: l'Uruguay ha perso contro la Spagna di misura dicendo addio al Mondiale. Inoltre il commissario tecnico ha sostituito Valverde dopo appena 56': i due, al momento del cambio, non si sono neppure guardati, con il centrocampista del Real Madrid che si è seduto in panchina visibilmente arrabbiato e contrariato. Al termine del match Bielsa è apparso nervoso, chiedendo al grido di 'Dale' all'operatore che l'intervista post gara al bordocampo cominciasse in fretta.

Il ct ha poi dichiarato sul suo percorso da guida tecnica della celeste: "Quello che lascio al calcio uruguaiano è niente! Il 4º posto nelle eliminatorie non ha avuto valore, il 3º posto nella Copa America non ha avuto valore e ovviamente questa prestazione non ho bisogno di definirla. Se lei mi chiede come sarà ricordato il mio passaggio, è un passaggio che non ha lasciato niente". Bielsa ha poi concluso spiegando che la sostituzione di Valverde è arrivata perché voleva "maggior presenza in attacco". Insomma, tra tensioni e risultati deludentissimi, si conclude amaramente il Mondiale dell'Uruguay.