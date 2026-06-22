Bimbo piange in mondovisione, l’abbraccio di Cannavaro: “Non potevamo fare finta di niente”

L'incontro ed il messaggio

- Il sogno di vedere la propria squadra esordire ai Mondiali di calcio in un tempio come l'Azteca di Città del Messico, l'amarezza di un sonoro 3-1 patito per mano della più quotata. Le immagini del piccolo tifoso dell', in lacrime e abbracciato alla sua replica della Coppa del Mondo, hanno fatto il giro di tv e social nei giorni scorsi, anche per il gesto di fair play dei tifosi sudamericani che circondavano il bambino e, per consolarlo, hanno intonato cori di sostegno per i Lupi bianchi.

Ieri per Isfandiyor, così si chiama il bambino, è arrivata anche la gioia di conoscere i suoi idoli, che stanno preparando la sfida di domani contro il Portogallo. Lo ha raccontato il ct Fabio Cannavaro, pubblicando una foto e un messaggio sui propri social: "Caro Isfandiyor, grazie per la tua visita durante il nostro allenamento. Ti abbiamo visto piangere dopo la partita contro la Colombia, e ci siamo commossi. Il calcio deve essere felicità e divertimento, per tutti, ed è per questo che non potevamo fare finta di niente. Volevamo restituirti la serenità che avevi perso allo stadio, la leggerezza (anche del pallone) che deve appartenere a tutti i bambini".