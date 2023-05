Mondiale U20, bufera Nigeria: dubbi su età del capitano e sullo Yum Yum FC

Brasile, goleada dopo l'Italia al Mondiale U20: ancora Marcos Leonardo!

17 anni, terzino destro ed all'occorrenza difensore centrale, uno dei migliori in campo contro l'Italia: molti osservatori si sono appuntati il suo nome su un taccuino, per poi chiedere informazioni al club proprietario del cartellino, lo Yum Yum Fc. Tutto normale, se non fosse, però, che in Nigeria nessuno conosce questa società, né risulta registrata nei documenti ufficiali della Federcalcio del Paese (NFF), né appare nei siti specializzati, né è possibile risalire allo stemma o ai giocatori tesserati a libro paga. La cosa ancor più curiosa riguarda il fatto che, su Internet, lo Yum Yum Fc compare solo ed esclusivamente se collegato a Bameyi. In patria, intanto, la stampa locale non sembra stupirsi: già alla vigilia della kermesse, infatti, Own Goal Nigeria aveva cercato di capire dove giocasse realmente il capitano della squadra... senza tuttavia risolvere l'arcano. I risultati della ricerca, infatti, parlano chiaro: mai nessun calciatore nigeriano, passato e presente, ha vestito quella maglia. L'esistenza della sede del club, inoltre, che dovrebbe essere ad Abuja, non è confermata da nessuno degli attori coinvolti nella vicenda. Il quotidiano, però, va oltre e solleva dubbi anche sulla reale età del calciatore: a destare sospetti è stata la sua rapida ascesa. Da perfetto sconosciuto, infatti, ha velocemente superato nelle gerarchie colleghi molto più esperti, divenendo capitano dell'U20 ed esordendo prima con l'U23 e poi con la nazionale maggiore.

