Mondiali U20, Italia in semifinale: Baldanzi-show e 3-1 alla Colombia

SAN JUAN (Argentina) - È festa azzurra all'Estadio del Bicentenario di San Juan, in Argentina, dove la Nazionale di Nunziata riesce a battere la Colombia, conquistando la semifinale del Mondiale Under 20 (per la terza volta consecutiva in un questo torneo). Una grandissima prestazione dell'Italia, che si è imposta con il punteggio di 3-1, grazie alle reti di Casadei, Baldanzi ed Esposito. A segno con Johan Torres invece i sudamericani. Adesso gli azzurri se la vedranno con la vincente tra Corea del Sud e Nigeria (in programma oggi alle 19:30).