Diretta Italia-Corea del Sud ore 23: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Continua il sogno degli Azzurrini del ct Carmine Nunziata, che alle 23 scendono in campo con l'obiettivo di conquistare la finale del Mondiale Under 20. Casadei&co. se la dovranno vedere con la Corea del Sud, un avversario temibile, come spiegato dal commissario tecnico: "Sarà una gara molto difficile, ma credo che giunti a questo punto del percorso sia anche normale. Ormai siamo a una semifinale mondiale e la Corea ha fatto un percorso importante quanto il nostro per arrivare fino a qui, ha dimostrato di essere una squadra solida, con dei giocatori importanti".