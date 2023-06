Diretta Italia-Uruguay ore 23: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo aver battuto la Corea del Sud in semifinale, l'Italia Under 20 di Nunziata affronta l'Uruguay in finale del Mondiale di categoria all'Estadio Unico Diego Armando Maradona Ciudad de la Plata. Entrambe le nazionali non hanno mai vinto il Mondiale Under 20. Per gli uruguaiani è la terza finale mentre gli azzurrini sono al debutto all’ultimo atto. L'Italia è arrivata in finale dopo un cammino fantastico, caratterizzato da due vittorie e una sconfitta nel girone. Poi, il successo contro l'Inghilterra agli ottavi, la vittoria contro la Colombia ai quarti e il 2-1 alla Corea del Sud in semifinale.