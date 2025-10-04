Italia-Argentina Mondiali U20: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 20 è chiamata a fare i conti dopo il sorprendente 2-2 contro Cuba, con più di qualche dubbio sui rigori concessi agli avversari. Archiviata la delusione di un successo che avrebbe permesso agli azzurrini di staccare il pass per gli ottavi dopo due giornate, All’orizzonte c’è ora la sfida decisiva contro l’Argentina. Il risultato di questo match sarà cruciale per determinare il cammino della formazione allenata da Nunziata nel torneo. Una vittoria contro l’Albiceleste permetterebbe alla squadra azzurra di chiudere al primo posto nel girone, garantendosi forse un ottavo di finale più agevole, contro una delle seconde classificate. Anche un pareggio, tuttavia, basterebbe per ottenere il passaggio del turno, seppur da secondi, affrontando quindi una delle vincitrici degli altri gruppi. Due risultati su tre, dunque, sono favorevoli. Ma in caso di sconfitta, le cose si complicherebbero. A quel punto, tutto dipenderebbe dal risultato di Cuba contro l’Australia, già eliminata: se i caraibici vincessero con un margine sufficiente da ribaltare la differenza reti (attualmente favorevole all’Italia), allora gli Azzurri rischierebbero il terzo posto. In tal caso, non resterebbe che attendere l’esito degli altri gironi per sperare in un ripescaggio tra le migliori terze. L'Italia dovrà fare a meno di Iddrissou, espulso contro Cuba, e ritrova da titolare Okoro della Juve Next Gen dopo l'ingresso nella ripresa contro i cubani.