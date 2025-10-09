Italia-Usa, diretta Mondiale U20: formazioni e risultato in tempo reale, chi vince va ai quarti

RANCAGUA (Cile) - La nazionale italiana Under 20 del commissario tecnico Carmine Nunziata affronta i pari età degli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria, in corso di svolgimento in Cile. Gli Azzurrini, vicecampioni in carica e reduci dal ko indolore con l'Argentina, hanno superato il gruppo D come secondi classificati con 4 punti, mentre la selezione americana ha dominato il girone E. L'unico precedente tra le due squadre, anche in quell'occasione nella massima kermesse giovanile, risale al giugno 2025, con l'Italia all'epoca allenata da Paolo Berrettini che si impose in rimonta per 3-1.