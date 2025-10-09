Italia-Usa, diretta Mondiale U20: formazioni e risultato in tempo reale, chi vince va ai quarti

RANCAGUA (Cile) - La nazionale italiana Under 20 del commissario tecnico Carmine Nunziata affronta i pari età degli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria, in corso di svolgimento in Cile. Gli Azzurrini, vicecampioni in carica e reduci dal ko indolore con l'Argentina, hanno superato il gruppo D come secondi classificati con 4 punti, mentre la selezione americana ha dominato il girone E. L'unico precedente tra le due squadre, anche in quell'occasione nella massima kermesse giovanile, risale al giugno 2025, con l'Italia all'epoca allenata da Paolo Berrettini che si impose in rimonta per 3-1.
21:47
Stati Uniti in vantaggio
Benjamin Cremaschi, di chiare origini italiane e argentine e passato in estate in prestito dall'Inter Miami al Parma, ci grazia sullo splendido assist di tacco di Gozzo, chiuso in angolo da Seghetti, ma non sugli sviluppi del corner, in cui firma l'1-0 segli Stati Uniti al 15' con un facile tap-in.
21:41
Doppia chance azzurra
Palo dell'Italia al 7', con un tiro-cross a rientrare dall'out destro di Mosconi, poi Cama, sulla ribattuta, non riesce né a mirare verso la porta, né a trovare un compagno al centro. Sull'angolo seguente, però, lo stesso Cama scodella in mezzo un pallone su cui si avventa di testa Corradi, ma Beaudry blocca a terra.
21:27
Suona l'Inno di Mameli
Gli azzurrini cantano a squarciagola il Canto degli Italiani e si schierano in campo: allo stadio El Teniente di Rancagua si attende solo il fischio dell'arbitro. Il primo possesso sarà degli Stati Uniti.
21:15
Tutto pronto per Italia-Usa U20
Ci siamo, tra 15' il calcio d'inizio del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Questo l'undici scelto dal ct Nunziata, schierato col 4-3-3: Seghetti; Natali, Corradi, Verde; Idele, Riccio, Mannini, Cama; Mosconi, Okoro, Iddrissou.
21:00
Arbitra l'uruguayano Tejera
L'incontro degli ottavi di finale del Mondiale Under 20 in Cile, che vedrà l'Italia sfidare gli Stati Uniti, sarà diretto dall'arbitro uruguayano Gustavo Adrian Tejera.
20:45
Le formazioni ufficiali
20:30
Mondiali U20: il cammino dell'Italia
