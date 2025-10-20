Il Marocco vince il Mondiale U20: Zabiri stende l'Argentina con una doppietta

SANTIAGO DEL CILE (CILE) - Il Mondiale U20 va al Marocco. Sul terreno dell'Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos di Santiago del Cile, di fronte a oltre 43mila spettatori, la selezione guidata dal belga Ouahbi ha superato in finale l' Argentina per 2-0 con una doppietta del ventenne attaccante del Famalicao Yassir Zabiri , a segno al 12' e al 29'. Titolare nell'undici neo-iridato di categoria il centrocampista del Foggia Naim Byar, mentre ha fatto il suo ingresso in campo al 62' l'attaccante classe 2005 del Venezia Saad El Haddad . Nell'albo d'oro della manifestazione il Marocco, alla prima storica affermazione iridata, succede all'Uruguay, che due anni fa, in Argentina, superò in finale l'Italia per 1-0.

Il percorso del Marocco nel Mondiale U20

L'unica formazione in grado di battere i neo campioni del mondo è stata il Messico, vittorioso nell'ultimo match del Gruppo C chiuso alle spalle proprio del Marocco. La selezione africana ha poi superato la Corea del Sud (2-1) agli ottavi, gli Usa, giustizieri degli azzurri, ai quarti (1-3) e la Francia ai rigori in semifinale. L'Albiceleste, invece, arrivava alla sfida da imbattuta: chiuso il Girone D a punteggio pieno davanti all'Italia, la formazione di Diego Placente nella fase a eliminazione diretta aveva eliminato una dietro l'altra Nigeria (4-0), Messico (0-2) e Colombia (1-0) e arrivava all'ultimo atto con i favori del pronostico. Il campo, però, ha emesso un verdetto diverso: il Mondiale U20 va al Marocco.