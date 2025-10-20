Il Marocco vince il Mondiale U20: Zabiri stende l'Argentina con una doppietta

SANTIAGO DEL CILE (CILE) - Il Mondiale U20 va al Marocco. Sul terreno dell'Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos di Santiago del Cile, di fronte a oltre 43mila spettatori, la selezione guidata dal belga Ouahbi ha superato in finale l'Argentina per 2-0 con una doppietta del ventenne attaccante del Famalicao Yassir Zabiri, a segno al 12' e al 29'. Titolare nell'undici neo-iridato di categoria il centrocampista del Foggia Naim Byar, mentre ha fatto il suo ingresso in campo al 62' l'attaccante classe 2005 del Venezia Saad El Haddad. Nell'albo d'oro della manifestazione il Marocco, alla prima storica affermazione iridata, succede all'Uruguay, che due anni fa, in Argentina, superò in finale l'Italia per 1-0.
Il percorso del Marocco nel Mondiale U20
L'unica formazione in grado di battere i neo campioni del mondo è stata il Messico, vittorioso nell'ultimo match del Gruppo C chiuso alle spalle proprio del Marocco. La selezione africana ha poi superato la Corea del Sud (2-1) agli ottavi, gli Usa, giustizieri degli azzurri, ai quarti (1-3) e la Francia ai rigori in semifinale. L'Albiceleste, invece, arrivava alla sfida da imbattuta: chiuso il Girone D a punteggio pieno davanti all'Italia, la formazione di Diego Placente nella fase a eliminazione diretta aveva eliminato una dietro l'altra Nigeria (4-0), Messico (0-2) e Colombia (1-0) e arrivava all'ultimo atto con i favori del pronostico. Il campo, però, ha emesso un verdetto diverso: il Mondiale U20 va al Marocco.