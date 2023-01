Juventus Next Gen: tanti talenti in squadra, ora servono le vittorie

Anno nuovo, vecchi propositi. Il 2022 e? stato straordinariamente importante per la seconda squadra bianconera, soprattutto pensando ai tanti giocatori in grado di fare il salto agli ordini di Allegri. Gli ultimi, in gare ufficiali, sono stati Barrenechea e Barbieri, buttati nel finale di Juventus-Psg al cospetto di Mbappe? e sua maesta? Messi. Pochi minuti ma tanta emozione per i due gioielli di Brambilla, che con il loro primo gettone hanno portato a 27 il numero dei debutti in prima squadra da quando esiste l'Under 23. Senza dimenticare le amichevoli con Arsenal, Rijeka e Standard Liegi, in cui hanno trovato spazio e gloria anche Sersanti, Compagnon, Zuelli, Cerri e Riccio, oltre a Huijsen, Mbangula e Nonge chiamati dalla Primavera di Montero. E in piu? c'e? Mancini, il classe 2004 che ha debuttato all'inizio di dicembre in Next Gen contro il Padova in Coppa Italia, l'attaccante voluto in azzurro dal ct suo omonimo per lo stage del mese scorso a Coverciano.