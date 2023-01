Aké compie 22 anni: gli auguri social della Juventus

Aké, da Zauli ad Allegri: testa bassa e pedalare

Dopo le quattro presenze in Serie A nella stagione 2021/2022 Aké attende una chance da parte di Allegri per far esordire nella stagione in corso ma ha avuto modo di mettersi in mostra nell’amichevole del 30 gennaio 2022 all’Allianz Stadium contro lo Standard Liegi (1-1). Dici Aké e la mente va all’importanza nel percorso formativo dei giovani bianconeri, garantito dalla Juventus Under 23, dal 26 agosto 2022 divenata "Next Gen". A cavallo tra il 2020 e il 2022 Aké ha totalizzato 43 presenze, realizzato 7 gol e offerto 11 assist ai compagni di squadra nel girone A di Lega Pro passando dal Marisiglia di Villas Boas alla guida di Lamberto Zauli, che ne ha esaltato le doti di indomabile esterno d’attacco. Ventidue anni, piede destro, il numero 33 sulle spalle e 4 presenze in Champions League già all’attivo. Aké soffia le candeline con un desiderio che non resta nascosto: essere sempre più protagonista con la prima squadra.