Juventus, da Barbieri a Huijsen: i giovani sulle orme di Gatti

Sulla faccia della moneta che Massimiliano Allegri ha appoggiato sul suo polso evidentemente c'era... un gatto . E sì perché " Tiro una moneta, se esce un gatto gioca Gatti, se esce un cane gioca Rugani" avaeva commentato con ironia l'allenatore della Juventus prima del match in trasferta a Genova con la Sampdoria del 22 agosto 2022 (0-0) , valido per la s econda giornata di Serie A. Fatto sta che, contro la Cremonese , Federico Gatti ha giocato la sua quinta parita in titolare in bianconero diventando una sorta di punto di riferimento per i giovani che tra Primavera e Next Gen hanno approfitatato della sosta per il Mondiale in Qatar per assaporare il gusto di far parte della prima squadra.

Juventus, Barbieri e Barranechea ma non solo

Oltre a Gatti, titolare alla ripresa del campionato, e spronato a fine gara da Allegri ("Poteva fare di più") le amichevoli precedenti al ritorno in campo hanno permesso di mettersi in mostra innanzitutot a Riccio e Barbieri. Entrambi sono partiti titolari contri l'Arsenal. Due autogol e la Xhaka e Holding hanno regalato alla Juventus il successo e spianato la strada alla conferma nell’undici titolare a Gatti e Riccio anche contro i croati del Rijeka quando è scoccata l'ora di uno dei gioielli della Primavera: Huijsen.

Gatti, Soulé, in gol su rigore nell'amichevole contor lo Standard Liegi, Miretti e Fagioli sono diventati il punto riferimento tra i talenti desiderosi di ritagliarsi uno spazio tra i grandi. Anche per chi come Nonge Boende, Mbangula, Compagon e Barranechea (già convocato da Allegri con Barbieri per Juve-PSGin Champions League) hanno giocato spezzoni di gara facendo vedere cose decisamente buone. Il calciomercato sta per entrare nel vivo con la sua finestra di riparazione, ma la Juventus sta facendo scuola: i rinforzi, puntando sul vivaio, posso essere già in casa.

Anche se per loro lo spazio si è ridotto in concomitanza del rientreo dei nazionali. Anche Ake, Iling Jr (subentrato al 40' allo "Zini" a Kostic) e Sersanti sono stati messi alla prova rispondendo "presente". La Juventus è ripartita con 3 punti e la conspaevolezza che i giovani, e non solo per modo di dire, sono il futuro.