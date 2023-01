Juventus Primavera, ufficiali anticipi e posticipi fino alla settima giornata di ritorno

La Juventus Under 19 , reduce dallo 0-0 a Vinovo contro il Lecce e attesa dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli (martedì 10 gennaio 2023, ore 13) , appunta sull’agenda gli appuntamenti in calendario dalla prima alla settima giornata di ritorno del campionato Primavera 1 . Comunicati orari , anticipi e posticipi delle partite che i bianconeri affronteranno tra domenica 12 febbraio e domenica 19 marzo 2023 .

Primavera, il 10 marzo alle 18 il derby con il Torino

Si parte dalla gara interna con il Sassuolo in programma domenica 12 febbraio: calcio d’inizio alle 15. Giovedì 16, sempre alle 15, è in calendario anche la trasferta contro l’Udinese. Lunedì 20 febbraio sarà invece il momento di sfidare a Vinovo l’Empoli (a partire dalle 16:30). L’ultima gara di febbraio sarà venerdì 24 in casa dell’Atalanta (ore 14). Tre incontri e doppio turno casalingo consecutivo a inizio marzo: domenica 5 alle 15 arriverà l’Hellas Verona, venerdì 10 marzo l’atteso derby con il Torino. Contro i granata si giocherà alle 18. Domenica 19 marzo la formazione allenata da Paolo Montero sarà a Genova per sfidare la Sampdoria (ore 15).

Il riepilogo del calendario dalla prima alla settima giornata di ritorno della Primavera