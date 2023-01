Juve, Nicolussi Caviglia promosso da Nicola: "Ha dimostrato tutto"

Nicolussi Caviglia, promosso a pieni voti

Il debutto in Serie A lo aveva già fatto con la maglia della Juventus, ma ieri il senso di responsabilità era sicuramente maggiore, venendo schierato nella formazione titolare da Davide Nicola. Dopo una prima parte di stagione al Sudtirol, Nicolussi Caviglia era evidentemente pronto per il salto di categoria, tanto da scendere subito sul terreno di gioco appena arrivato a Salerno. Al termine della sfida dell'Arechi, nella consueta conferenza stampa post partita, Nicola non ha lesinato complimento allo scuola Juve: "Puntiamo molto sui giovani, specie quelli che hanno già un po' di esperienza per alzare il livello di personalità della squadra. Un esempio è Nicolussi Caviglia, che credo abbia dimostrato di essere un giocatore molto interessante, ha una predisposizione mentale al gioco importante, si vede che dietro c'è un percorso. Per noi è una bella sorpresa. Probabilmente nessuno lo avrebbe schierato dal primo minuto, si sarebbe potuta fare una scelta diversa, ma quando uno è bravo è bravo e quindi gli va data la possibilità di esprimersi da subito". Fiducia ripagata dunque da parte di Nicolussi Caviglia, che ora proverà a mantenere il suo posto da titolare anche nel prossimo impegno, in programma domenica alle ore 18.00 in casa dell'Atalanta.