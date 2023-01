Juventus Next Gen, De Marino in prestito alla Virtus Francavilla

Gennaio è il mese del mercato. Tra campo e notizie, le squadre sono immerse tra partite e trattative. In questa sessione ci sono giocatori che cambiano casacca per trovare minutaggio e ambire a terminare al meglio la stagione in corso. La Juventus Next Gen è molto attiva per quanto riguarda il mercato invernale e dopo aver mandato Nicolussi Caviglia in prestito alla Salernitana , è toccato a Davide De Marino iniziare una nuova avventura. Il centrale rientrato dal prestito al Pescara , è stato mandato subito alla Virtus Francavilla .

Il comunicato su De Marino

Nuova squadra, ma sempre nel girone C per Davide De Marino, che in questi primi sei mesi con la maglia degli abruzzesi ha raccoltato soltanto tre presenze in campionato e due in Coppa Italia. La voglia di trovare più minutaggio e di giocare hanno spinto il giocatore e la Juventus a cederlo in prestito alla Virtus Francavilla. Ecco il comunicato della società pugliese sull'acquisizione del classe 2000.

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide De Marino, proveniente dalla Juventus Next Gen. Il giovane terzino sinistro piemontese, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile bianconero ed in quello della Pro Vercelli. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila della Juventus Next Gen e da gennaio a giugno con il Pisa in C. In questa prima parte di stagione invece ha vestito la maglia del Pescara. Il calciatore è già a disposizione di mister Antonio Calabro per la gara contro il Foggia".