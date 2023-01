Juve Next Gen, Brambilla: "Con il Padova gara da non fallire"

Juve Next Gen, le parole di mister Brambilla

Imparare dagli errori fatti, continuare a giocare con convinzione all'insegna dell'attacco: questo il monito da parte del tecnico bianconero Brambilla: "Come detto dopo nell'ultimo post partita, secondo me abbia fatto una buona prestazione, contro una squadra forte. Nel secondo tempo abbiamo preso noi in mano il gioco perché loro si sono abbassati e noi abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il gol annullato è molto dubbio, ma secondo me la partita è stata fatta bene, poi sui due episodi dei gol sicuramente potevamo far meglio. Hanno realizzato due reti molto belle e hanno vinto la gara, però ripeto: io sono convinto che sia stata fatta una buona partita ed è quella la cosa importante. Chiaramente alla prestazione deve far seguito anche il risultato. Negli ultimi tempi stiamo attraversando un periodo non buono per quanto riguarda i risultati, con i ragazzi abbiamo analizzato le cose che sono andate meno bene, ma ci sono state tante cose che invece abbiamo fatto nella maniera giusta e bisogna farle anche contro il Padova. Servirà fare una prestazione vera, una prestazione importante perché sarà una gara sicuramente difficile: vengono da alcuni risultati positivi, c'è stato un cambiamento da parte loro. È una squadra esperta, non ci si spiega come mai sia così in basso in classifica. Dal canto nostro non dovremo pensare soltanto a difenderci, ma anche a giocare e a creare occasioni da gol, perché è questa la nostra mentalità. Penso che i ragazzi da questo punto di vista abbiano lavoro bene e l’affronteremo nel migliore dei modi".