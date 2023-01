Diretta Padova-Juventus Next Gen ore 14:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen oggi, sabato 14 gennaio, allo stadio Euganeo affronterà il Padova. La formazione allenata da mister Brambilla dovrà risollevarsi dopo quattro sconfitte consecutive in campionato a cavallo tra la fine del 2022 e questo inizio di 2023. I bianconeri dovranno affrontare i biancoscudati, anche loro attardati in classifica ma che con il cambio di allenatore hanno ritrovato la verve per risalire la classifica. Match importante per entrambe le formazioni, una vera e propria gara spartiacque per la stagione delle delle due squadre. Non sarà l'ultimo treno playoff per i bianconeri, ma dalla partita contro i veneti si capirà tanto del futuro nel girone A. Fischio d'inizio alle ore 14:30.