Juve Next Gen, Barrenechea interrompe la striscia negativa: contro il Padova finisce 1-1

Termina la striscia negativa della Juventus Next Gen. La squadra di Brambilla raccoglie un punto, dopo quattro sconfitte consecutive, in un match molto equilibrato contro il Padova di Torrente. All'Eguaneo basta un gol per tempo per chiudere la contesa con il risultato finale di 1-1. Alla rete di Liguori al 20', ha risposto Barrenechea a inizio ripresa su calcio di rigore guadagnato da Barbieri. Un pareggio che forse poco ad entrambe, ma consente di muovere la classifica vedendo i risultati della giornata.