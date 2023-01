Juventus Next Gen, la Coppa Italia per ritrovare sorriso e vittoria

La Juventus Next Gen non conosce più vittoria. La compagine bianconera in campionato è reduce dal pareggio contro il Padova per 1-1 , e prima ancora da ben quattro sconfitte consecutive. Bene aver interrotto il trend negativo, ma servirà sicuramente fare di più, tornando dunque al successo. Si proverà a ritrovare il sorriso in Coppa Italia , nella competizione in cui è arrivata l'ultima vittoria della squadra di mister Massimo Brambilla .

Juventus Next Gen, ora il Foggia

Mercoledì allo stadio Zaccheria l'under 23 juventina affronterà il Foggia di mister Gallo nella semifinale di andata della competizione tricolore. L'ultimo trionfo per i bianconeri arrivò proprio in Coppa Italia: era il 7 dicembre, e grazie al 2-1 rifilato proprio al Padova all'Euganeo con le reti di Cerri e Sekulov si assicurarono il passaggio del turno. La Coppa Italia capita dunque al momento giusto, anche perché l'avversario da affrontare non vive un momento facile. Il Foggia è infatti reduce da due sconfitte consecutive nelle due partite giocate in questo 2023: prima il 2-3 contro il Picerno, con il gol decisivo subito nel recupero, e poi la caduta dello scorso sabato a Francavilla Fontana contro la Virtus. E lo stesso tecnico dei Satanelli, Fabio Gallo, spera in una reazione nel match contro la Juventus Next Gen, come dichiarato nell'ultimo post partita: "È stata una partita non all'altezza, non ci sono scuse. Il match di Coppa Italia? La nostra ultima partita, sotto tanti punti di vista, non è stata sicuramente all'altezza, ma abbiamo diversi giorni per preparare il match contro la Juventus e smaltire quest'altra brutta figura".

Mister Brambilla dunque avrà di fronte una squadra ferita ma in un periodo tutt'altro che positivo: bisognerà approfittarne e ottenere una vittoria che manca da cinque partite, per poi ritrovare smalto anche in campionato.