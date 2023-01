Palumbo, l’idolo Pirlo e la Juve dei grandi: Allegri lo valuta per il Monza

Martin Palumbo e quel destino bianconero. Dall' Udinese alla voglia di Juventus . Il centrocampista italo-norvegese si sta allenando agli ordini di Allegri in vista della sfida di Coppa Italia contro il Monza . Il perno della Next Gen potrebbe essere tra i convocati. Ma andiamo per gradi. In estate la volontà di tornare a vestire il bianconero per giocare con continuità e avere la possibilità di allenarsi con i campioni della prima squadra. Un sogno esaudito, perché Udinese e Juventus sono riuscite a trovare l'accordo per il suo ritorno a Torino. Una stagione più che positiva per lui che sta dando seguito all'annata scorsa. Il classe 2002 ha trovato anche il primo gol con la maglia bianconera contro la Pro Patria . Allenarsi al fianco di Paredes, Locatelli, Pogba è sicuramente un vantaggio. Rubare i segreti per metterli in pratica con un idolo che in bianconero conoscono bene come Andrea Pirlo .

Juventus, l'idolo Pirlo e gli esordi in bianconero: la storia di Palumbo

Questione di scelte. Palumbo nella sua sin qui giovane carriera ne ha dovute fare diverse e altre ne dovrà fare. Il 'no' all'Inter e la scelta Udinese, da sempre società attenta ai giovani, e successivamente la Juventus. Voglia di vincere, qualità e giocatore propenso a giocare già coi grandi. Il Dna bianconero gli scorre nelle vene e con la Next Gen ci ha messo poco per farsi notare anche ai piani alti. Allegri l'ha sempre tenuto d'occhio. Le sue qualità ricordano quelle di Pirlo, ovviamente con le dovute proporzioni, e ha ribadirlo ci ha pensato anche Zauli: "Ha piede, lancio lungo, visione di gioco, verticalizza abbastanza bene e ha un ottimo tiro. Ha tante qualità per poter fare qualcosa".

Pochi giri di parole insomma. Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Palumbo conosce soltano una strada per cercare di realizzare il suo sogno. Allenarsi con la prima squadra lo sta aiutando tantissimo e in questa stagione è cresciuto davvero molto. Le orme di Pirlo sul campo della Continassa sono ben visibili e lui vuole cercare di ripercorrerle anche solo in parte. Intanto lui si allena e lavora. Un mantra di vita. Aspettando una nuova occasione e chissà che questa non possa arrivare già contro il Monza in Coppa Italia. L'esordio in maglia Juventus c'è già stato nella scorsa stagione contro la Lazio al posto di Dybala. La prima volta non si scorda mai, ma per il centrocampista c'è voglia di bis, un po' come la sua storia in bianconero. Allegri osserva e prende appunti.