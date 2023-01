Juve Next Gen, cosa è cambiato dall'ultima Coppa Italia vinta: progetto, talenti e ambizioni

Il primo trofeo non si scorda mai. Lo sa bene la Juventus Next Gen , che dopo soli due anni dalla fondazione (2018) ha messo in bacheca la Coppa Italia battendo in finale la Ternana per 2 a 1. In panchina c'era Pecchia e tra i marcatori Brunori , ora decisivo con il Palermo. Mentre l'allenatore dei rossoverdi era proprio Gallo , ora al Foggia, prossimo avversario proprio dei bianconeri in semifinale. Tante cose sono cambiate, con il progetto che si è consolidato nel corso degli anni, sia in campo sia fuori, aumentando molto il seguito da parte dei tifosi.

Juventus Next Gen: i giovani lanciati da Allegri

"Miretti e Fagioli sono dei risparmi sul calciomercato" ha detto Agnelli nella sua ultima apparizione da presidente della Juventus. I bianconeri hanno cambiato da tempo modus operandi, permettendo ai giovani di presentarsi al mondo del calcio seguendo degli step. Spesso il divario tra la Primavera e la Serie A è troppo netto e difficilmente i ragazzi riescono ad avere possibilità di emergere. Con la Next Gen la società ha sviluppato un passaggio intermedio, permettendo ai giocatori di approcciarsi con il professionismo, partendo dalla Serie C.

Negli ultimi mesi molti calciatori hanno fatto il salto di categoria, garantendo ad Allegri una risorsa in più. L'allenatore ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e l'aiuto dei giovani ha dato molte soluzioni. Da Miretti, Fagioli e Soulé, fino a Iling Jr, Barbieri e Barrenechea. Il pensiero della Juventus Next Gen è stato sempre quello di "costruire" il talento. Giocare per vincere e raggiungere degli obiettivi aumenta certamente la pressione. Ed ecco che dopo tre anni la Next Gen ha di nuovo la possibilità di giocarsi una finale, per seguire anche la filosofia di tutto il mondo bianconero.

La partita all'Allianz Stadium

Tra le grandi soddisfazioni raggiunte dalla Juventus Next Gen negli ultimi anni, sicuramente la partita giocata all'Allianz Stadium contro il Mantova è in cima alla classifica. Uno stadio pieno (circa 35mila tifosi) a servizio dei ragazzi, che hanno avuto la possibilità di calpestare l'erba della Serie A. Una giornata all'insegna della progettualità, con una tavola rotonda tra Agnelli, Gravina, Ghirelli (ex presidente Lega Pro) e tanti ospiti intorno alla quale si è discusso del progetto seconde squadre. Ora il cda è cambiato, ma la volontà di continuare a far bene resta. Pensare al presente e guardare al futuro, questo il mantra della società.