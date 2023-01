Foggia-Juve Next Gen, Gallo: "Vinto solo il primo tempo. Bianconeri, che qualità"

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Foggia e Juventus Next Gen è terminata 2-1. Allo Zaccheria i satanelli vincono con la doppietta di Ogunseye, per i bianconeri in gol Poli. Dunque i pugliesi trovano il primo successo del 2023, dopo le due sconfitte consecutive in campionato. Continua invece il periodo difficile per i bianconeri di Massimo Brambilla. Al termine della sfida Fabio Gallo, allenatore del Foggia, non può che essere soddisfatto dei suoi, ma non lesinando complimenti ai giovani dell'under 23 juventina,

Vittoria contro la qualità bianconera Gallo si è così espresso nella consueta conferenza post partita: "I ragazzi hanno capito l'importanza di ragionare da squadra, che se si mette da parte l'io per il noi si può lavorare e crescere. È come avessimo giocato solo il primo tempo di una partita difficile, in attesa del ritorno. L'avevo detto: chi non conosce i ragazzi della Juventus Next Gen poteva pensare a una partita semplice, ma hanno dimostrato di avere qualità. Mi piace però sottolineare la voglia da parte dei miei di restare sempre in partita, di attaccare anche dopo aver subito il gol del pari. Sono soddisfatto perché la squadra ha dimostrato di non aver perso quel filo che ci aveva portato ad ottenere risultati importanti. I momenti di flessione esistono in una stagione, bisogna avere la capacità di gestirli e superarli".