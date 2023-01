Juve, Zelezny la prima in Next Gen sulle orme di Szczesny

"Continure a sognare per imparare a volare". Nella vita come nel calcio, questa frase può essere utilizzata in generale per ogni situazione. Il volo in questione è quello di Radek Zelezny, giovanissimo portiere della Juventus U17. In bianconero lui è soltanto da un anno, quanto basta per iniziare a far vedere le sue qualità. Cresciuto nel Wroclaw Academy, è arrivato in Italia dopo aver fatto un tour di provini in giro per l'Europa. La scelta Juve? Beh, facile. Seguire le orme di Szczesny. In Polonia il campionato italiano è molto seguito e chissà quanti bambini che si approcciano al mondo del calcio sognano di arrivare un giorno a emulare il loro connazionale. Tanti, forse troppi da contare ma senza dubbio il classe 2006 è tra questi.