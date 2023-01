Juve Next Gen, Savona: "Il mister ci ha detto come ritrovare la vittoria"

Juventus Next Gen, a tutto Savona

Tanti i temi toccati dal classe 2003, a partire dai risultati non troppo positivi dell'ultimo periodo, ma ha parlato anche del ruolo in campo ricoperto nell'ultimo periodo: "Il Mister ci ha dato questa indicazione: continuare a impegnarci e lavorare, perché i risultati non tarderanno ad arrivare. In quest’ultimo periodo sto giocando come terzo difensore. Un ruolo più vicino al centrale difensivo che al terzino, come ero invece abituato precedentemente. Quindi, se prima avevo il compito di dare maggiore spinta anche in fase offensiva, adesso devo stare maggiormente attento alla fase di copertura. Questo per me è molto positivo, perché imparare vari ruoli in difesa è importante, per il mio presente e soprattutto per il bagaglio utile nel mio futuro. Sono stato fuori per cinque mesi, all’inizio il ritorno è stato duro, c’era da riprendere confidenza. Adesso sto crescendo, gioco tanto e sono molto carico, sia da un punto di vista fisico che mentale".